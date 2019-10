Coup d’envoi aujourd’hui

Le coup d’envoi du championnat de la Régionale 2, groupe A, dans son édition 2019/2020, sera donné cet après-midi à partir de 15h. Les seize équipes composant le groupe A de la LRFA auront des objectifs divers et selon les moyens, surtout financiers, qu’elles recèlent en leur sein. Cependant, plusieurs équipes visent l’accession surtout que le nouveau système qui est à l’étude au niveau de la Fédération algérienne de football et un plus grand nombre d’équipes pourraient également prétendre à une probable accession.

La compétition s’annonce ouverte avec plusieurs équipes qui aspirent décrocher la timbale à la fin de la saison, surtout qu’ils sont plusieurs prétendants à se lancer dans la course avec cette ambition. À ce titre, le public aura droit à de belles affiches, à commencer par les retrouvailles dans un derby inédit de cette première journée qui aura pour cadre le stade du 6 Mai 45, où le CRB Kherrata accueillera son voisin le nouveau promu, l’Olympique Akbou. Les gars d’Akbou qui ont effectué une bonne préparation avec son armada de joueurs chevronnés et des moyens financiers adéquats et qui est un candidat favori à l’accession qui vient de limoger son entraîneur, aura fort à faire pour surprendre les poulains de Bedouhene dans leur fief pour entamer la compétition avec un succès devant le CRBK qui joue chaque saison les premiers rôles et qui est difficile à manœuvrer.

C’est dire que les camarades de Bahri dit Midou auront un sérieux test dès l’entame et qu’il faudra négocier au mieux pour ambitionner un maintien tel que ambitionné par l’entourage du club mais n’oublions pas que les visiteurs ambitionnent de s’illustrer. Une rencontre difficile pour les deux clubs où la formation la mieux préparée peut l’emporter. Non loin de là, le second derby mettra aux prises l’ES Timezrit et le RC Seddouk. Les deux antagonistes sont sur le même pied d’égalité et ils en découdront en visant le même objectif qui n’est autre que la victoire.

Pour ce premier round, les Montagnards du DC Boghni auront la chance de marquer positivement leur entrée en matière, tant qu’ils bénéficient de l’avantage du terrain, mais la prudence doit être de mise en accueillant l’autre nouveau promu de Bouira, le HC Ain Bessam. Alors que l’autre promu, le CR Zemmouri tentera d’entamer la saison par un résultat rassurant, mais sa tâche s’annonce des plus ardues devant l’USM Béjaïa qui tentera de mettre à profit son expérience pour mettre en échec l’objectif des locaux. Pour sa part, le FC Tadmaït entamera sa saison par un périlleux déplacement au stade Saïd Bourouba pour affronter le MCB local. Un match qui ne sera pas facile pour les poulains de Ammoura devant un adversaire difficile à manier chez lui, mais les hommes d’Ahcène Hamadache sont décidés de sortir le grand jeu afin de revenir avec un résultat probant.

Plus équilibré, le match WRB Ménaïel – ES Draâ El Mizan reste ouvert à tous les pronostics. Reléguée dans cette division voilà quelques trois mois et demi, la Jeunesse Sportive d’Akbou, complètement remaniée, aura comme adversaire la JS Boukhalfa qui fait sont retour dans ce championnat et qui ne fera pas le trajet pour le plaisir. Ayant échappé de justesse à la relégation, l’US Soummam avait montré ses limites durant toute la phase retour de la saison écoulée. En recevant une ambitieuse formation de l’ES Bir Ghbalou dans une rencontre entre vieilles connaissances, l’US Soummam aura fort à faire pour éviter un éventuel mauvais départ.

Tahar H.

Le programme

JS Akbou – JS Boukhalfa

CR Zemouri – USM Béjaïa

WRB Menaeïl – ESD El-Mizan

DC Boghni – HC Aïn Bessam

US Soummam – ESB Ghbalou

MC Bouira – FC Tadmïit

ES Timezrit – RC Seddouk

CRB Kherrata – O Akbou