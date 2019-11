Coup d’envoi le 22 novembre

Au terme de sa séance de travail, qui s’est déroulée vendredi dernier, présidée par Omar Lackri, président de la Ligue régionale du Centre, le bureau de la Ligue a fixé au 22 novembre, le coup d’envoi du Championnat de la Régionale 1 de handball. Signalons, au passage, que dix clubs seront sur la ligne de départ, entre autres : la HC Tichy, l’O Sidi Aïch, le HC Tazmalt, la JS Chorfa et l’ES Lakhdaria, en plus de quatre nouvelles équipes qui tenteront de rivaliser avec les rescapés de la précédente saison. Il est question, notamment, du HCB Issers et la JS Kadiria, qui font leur retour sur scène après deux années d’éclipse, alors que l’IRB Ouled Moussa, qui était dans le Groupe B, a été versé dans ce groupe, en plus du rétrogradé de la Division nationale deux, le MH Bouira. Toutefois, on enregistre avec regret le forfait de deux clubs de Béjaïa, en l’occurrence : l’E Seddouk et Darguina.

Pour revenir à la Ligue régionale du Centre, elle a également procédé à la confection du calendrier du Championnat de la Régionale 1. Et pour la première journée, qui se jouera dans deux semaines, un choc est au menu entre la JS Chorfa et l’ES Lakhdaria. Pour sa part, le HC Tichy croisera le fer avec le HBC Issers, alors que la JS Kadiria affrontera pour la première fois l’Olympique de Sidi Aïch. L’ERB Ouled Moussa aura comme adversaire l’ancien pensionnaire de la Division deux, le MH Bouira, et le HC Tazmalt aura comme invité le revenant du HC Thénia. Qui suivra le chemin de l’ESM Draâ Ben Khedda, au palier supérieur ? Une chose est sûre, le challenge promet d’être palpitant, sachant que toutes les équipes ont les mêmes chances. Reste à savoir laquelle d’entre elles aura le souffle le plus long. On le saura à la fin du Championnat.

Tahar H.