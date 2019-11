Coup d’envoi le 23 novembre

Le coup d’envoi du championnat de la division Honneur de la wilaya de Bouira, saison 2019-2020, sera donné le 23 novembre prochain. La salle de réunion de l’OPOW Rabah Bitat a abrité, avant-hier dans l’après- midi, une rencontre entre le directoire qui gère la Ligue de football de Bouira depuis la saison dernière, dirigé par Noureddine Boulefaat, et les présidents de CSA ayant déposé leurs dossiers d’engagement (Honneur et Pré-Honneur) pour la saison sportive 2019/2020.

La rencontre s’est également déroulée en présence d’Amar Baloul, membre fédéral chargé des relations entre les Ligues et le chef de département interligue. Il convient de noter que le lancement du Championnat de wilaya avec ses deux paliers (Honneur et Pré-Honneur) et l’annulation de la tenue de l’AG Élective Extraordinaire étaient les deux points culminant de cette rencontre. C’est Amar Baloul qui prend la parole en premier pour saluer le travail effectué par le directoire et les clubs affiliés, la saison écoulée, à la Ligue, lesquels par leur sens des responsabilités ont contribué à la réussite du Championnat saison 2018/2019.

Baloul a ainsi affirmé que la Fédération algérienne de football (FAF) accorde beaucoup d’importance au football amateur, qui vit une situation alarmante et est en proie à divers problèmes, notamment celui inhérent aux moyens financiers. Concernant la tenue de l’AG Élective Extraordinaire, qui devait avoir lieu dans les jours à venir et compte tenu de l’arrivé à terme du cycle olympique, la FAF, toujours selon Amar Baloul, recommande de laisser le directoire poursuivre sa mission de gestion de la Ligue de Bouira jusqu’à la fin du cycle olympique, en 2020. Noureddine Boulefaat, responsable du directoire, fera, lui, part du dépôt de 29 dossiers d’engagement, de 15 clubs dans le Championnat Honneur et 12 +1 dans celui du Pré-honneur, et ce, précise-t-il, en application des dispositions réglementaires et des modalités d’accession et de relégation établies, la saison écoulée.

Il a averti également les présidents de CSA présents, en leur disant : «Le dernier délai pour le dépôt des dossiers de licence est prévu pour dimanche 17 novembre, au moment où l’établissement du calendrier des rencontres se fera le lendemain, lundi. Concernant la Division pré-honneur, elle débutera une semaine plus tard», précise Boulefaat. Et pour le problème des dettes qui étouffent la majorité des clubs de la wilaya, il affirme : «J’ai transmis les doléances des présidents de CSA aux instances fédérales, comme promis lors de l’AGO, tenue le 24 septembre écoulé. Mais ce n’est pas le cas des amendes.» A cet effet, les clubs traînant des amendes non payées doivent le faire avant l’entame du Championnat. A défaut, «le club récalcitrant n’obtiendra pas de licences», a-t-il averti.

M’hena A.