Coup d’envoi le 5 et le 11 octobre

Après le coup de starter des championnats de la DNA, puis de l’inter-régions, c’est au tour maintenant des Régionale I et II, en attendant les divisions honneur et pré honneur, dans les différentes wilayas du pays. La ligue régionale a annoncé sur son site officiel le lancement de la nouvelle saison sportive 2019-2020, pour la Régionale I, qui débutera le 5 Octobre prochain, c’est-à-dire le week-end prochain. Beaucoup de clubs des wilayas de Tizi Ouzou, de Bejaia, de Bouira et Boumerdès seront appelées à entrer en scène pour débuter le championnat, entre autres l’USM Draâ Ben Khedda, le CRB Tizi Ouzou, l’E Sour El Ghozlane pour ne citer que ces derniers. Quant à la division Régionale II, le coup d’envoi du championnat est prévu le 11 Octobre prochain.

Les équipes de l’Olympique Akbou, le FC Tadmait, le DC Boghni, la JS Boukhalfa, l’ES Bir Ghbalou, le CR Tidjelabine, le WR Bordj Menaiel, pour ne citer que celles-là, auront à lancer leur saison avec l’objectif et l’ambition de réaliser un meilleur parcours possible et de meilleures performances. Toutes ces équipes se sont bien préparées et ne cessent de multiplier les matchs amicaux, pour attaquer la nouvelle saison sous de bons auspices et avec toutes leurs forces et sans faute.

M. B.