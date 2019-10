Coup d’envoi le week-end prochain

Après le coup d’envoi de la Division honneur de Tizi-Ouzou, c’est au tour de la division Pré-honneur de rentrer en lice le weekend prochain. Une division répartie en deux groupes de onze équipes chacun. Dans le groupe A, le RC Imazighen qui avait raté l’accession la saison dernière, l’US Timizart et l’US Sidi Belloua semblent les plus indiquées pour se disputer le titre, même si en football, rien n’est gagné d’avance et que tout peut arriver. Une chose est sûre est que pour le compte de la première journée, les trois formations vont mettre les bouchées doubles pour sortir vainqueurs et se positionner d’entrée comme de potentiels prétendants au sacre.

Pour le compte de ce coup de stater, les regards seront, sans nul doute, braqués vers le stade de Larbaa Nath Irathen qui abritera l’empoignade qui opposera la formation d’Ait Yahia Union Sport au RC Imazighen. Les Communards de Tizi-Ouzou qui avaient raté de peu l’accession en division honneur la saison dernière sont déterminés à revenir avec les trois points. Un pari qui ne sera pas facile face à une équipe d’Ait Yahia qui ne l’entendra pas de cette oreille, mais pas impossible pour les visiteurs qui semblent en mesurer de s’imposer. Dans le groupe B, la première journée sera dominée par le choc qui mettra aux prises l’US Tirmitine à l’US Bouhinoun. Deux formations qui ambitionnent pour l’accession cette saison qu’elles avaient ratée lors de l’exercice précédent.

Un enjeu qui promet un match musclé entre deux antagonistes qui vont se livrer bataille pour sortir vainqueur et se positionner d’entrée comme un des prétendants au titre. La JS Tadmaït sera aussi une des formations sur laquelle il faudra compter cette saison. Les jeunots du président Choubane auront, sans doute, leur mot à dire, à commencer par aller défier l‘O Timizart Loghbar dès ce weekend au stade de Ait Aissa Mimoun.

S Klari