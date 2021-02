Coupe de la CAF: courte défaite de la JS Kabylie devant le Stade Malien à Bamako

La JS Kabylie, représentant algérien en Coupe de la Confédération africaine de football, s’est inclinée devant son homologue malien, le Stade malien (2-1), mi-temps (1-0) en match aller des 16es de finale « bis » disputé dimanche à Bamako.

Menés à la mi-temps par un but de N’Goda Adjiri (28e), les « Canaris » ont réussi à niveler le score en 2e mi-temps par Badreddine Souiyad (50e), avant d’encaisser le second but inscrit sur penalty, transformé par Mamadou Coulibaly, dans le temps additionnel (90+4) .

Le match retour se jouera dimanche prochain à Tizi-Ouzou. De son côté, le second représentant algérien dans cette compétition, l’ES Sétif, a réalisé une excellente opération en allant battre à Accra, son homologue ghanéen d’Asante Kotoko 2-1.