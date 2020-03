CR Zaouia – E Sour El-Ghozlane, explication au sommet

L’affiche de cette 24ème journée, qui se déroule cet après-midi, voit le troisième, le CRZ, recevoir le leader, l’E Sour El-Ghozlane. L’équipe de Zaouia, qui se porte très bien et enchaîne les bons résultats, dont le dernier ramené d’Oued Fodda, veut s’offrir le leader et le rejoindre, au classement général. Le WAB Tissemsilt, à la deuxième place à une longueur du leader, effectue, elle, un déplacement périlleux à Berrouaghia pour en découdre avec l’ESB. En cas de victoire à Berrouaghia et de la défaite de Sour El-Ghozlane à Zaouia, l’équipe de Tissemsilt accaparera le fauteuil de leader.

De son côté, l’IRB Boumedfaâ, qui reste sur une belle victoire ramenée en dehors de ses bases, reçoit le CRC Tiaret pour engranger les points du match et rester dans la course pour l’accession. Après avoir reçu une véritable correction, lors de la dernière journée (5- 0), face à l’ARB Ghriss, le RA Aïn Defla reçoit le CB Beni Slimane pour se racheter. Mais une nouvelle contre-performance l’éloignera davantage des équipes concernées par l’accession.

Pour sa part, l’ORB Oued Fodda, piégée lors de la dernière journée par le CR Zaouia, s’est rendue en concurrente à Boukadir pour essayer de se racheter face au CRBB, qui continue sa descente aux enfers. Pour ce qui est de la lanterne rouge, le CRB Sendjas, elle reçoit le MS Cherchell, alors que le CAS Abdelmouméne affronte le CRB Froha et que l’OM Ruisseau est opposée à l’ARB Ghriss.

M’hena A.