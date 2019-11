CRB Aokas – CRB Souk El Tenine, un derby et des enjeux

La 9e journée du Championnat de la Division honneur commencera demain avec le déroulement de cinq rencontres. A commencer par l’auteur d’un début de Championnat tonitruant, l’incontestable leader, la JS Djermouna, qui ira en conquérant à Aït R’Zine pour tenter de conforter sa place face au CRB Aït R’Zine. Un match difficile à gérer pour les visiteurs qui, certes, demeurent invaincus, mais qui devront se méfier de cette formation qui aura à cœur de réagir, après sa déroute de la précédente journée, pour se réconcilier avec son public et améliorer son classement.

Cependant, ça sera très difficile pour les hommes du président Boulila, qui doivent cravacher dur pour espérer coiffer le leader, invaincu jusque-là. Donc, la JSD doit être très prudente si elle veut enregistrer son cinquième succès consécutif et rester à la tête du groupe. Mais l’attraction du jour est programmée à Aokas et attirera incontestablement l’attention des spécialistes puisqu’elle concerne le dauphin du CRB Aokas et son poursuivant le CRB Souk El Tenine. Un derby à enjeu, sachant que deux points seulement séparent les deux antagonistes.

Des formations qui ne souhaitent certainement pas subir une seconde défaite consécutive. A noter que les rencontres entre ces deux équipes ont toujours été spéciales et spectaculaires, les prestations livrées tenaient toutes leurs promesses et surtout attiraient un public très nombreux. Au même moment, l’outsider, le Doyen des clubs de la Kabylie, le SS Sidi Aïch, partira avec les faveurs du pronostic face à l’AS Taâssast, alors que la mission de la formation de son compagnon de rang, la JS Ighil Ouazzoug, semble beaucoup plus compliquée, lui qui ira défier l’ARB Barbacha, qui lui colle aux basques, chez lui. Le NC Béjaïa, pour sa part, devra sortir le grand jeu, en déplacement du côté d’Amizour, pour croiser le fer avec la JSBA locale.

De son côté, le nouveau promu, la JS Melbou, vaincu lors de la dernière journée, s’offre une belle opportunité de ressurgir avec la venue de la lanterne rouge de l’Olympique de Feraoun et Gouraya de Béjaïa, qui joueront devant le RC Ighil Ali. Un adversaire qui semble a priori à leur portée. Enfin, le CS Protection civile, avant-dernier du groupe, en découdra avec un autre mal-classé, l’Olympique de M’Cisna, dans le but de signer sa seconde victoire de la saison.

Tahar H.

Le programme

Vendredi

CRB Aokas – CRBSE Tenine

SS Sidi Aïch – AS Taâssast

JSB Amizour – NC Béjaïa

CRBA R’Zine – JS Djermouna

JS Melbou – O Feraoun

Samedi

G. Béjaïa – RC Ighil Ali

CSP Civile – O M’Cisna

ARB Barbacha – JSI Ouazzoug