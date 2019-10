CRB Aokas – SS Sidi-Aïch en vedette

La deuxième journée du championnat dans ce groupe de la Division d’honneur s’annonce ouverte et devrait nous permettre d’y voir plus clair, notamment en ce qui concerne les équipes qui se sont illustrées lors de l’étape inaugurale et qui seront, cette fois, appelées à confirmer leur bonne entame. C’est le cas du CRB Souk El Tenine qui s’est imposé avec l’art et la manière en déplacement à Bejaia devant Gouraya et qui tentera de confirmer cette belle entame en s’offrant une autre victoire face CRB Ait Rezine. Mais la vigilance doit être de mise, sachant que ces derniers tenteront de se racheter de leur dernier faux-pas face au nouveau promu, la JS Melbou.

Mais cette journée sera incontestablement marquée par le choc entre deux vieilles connaissances, à savoir le CRB Aokas et le SS Sidi-Aïch qui devrait drainer certainement la grande foule. Vainqueur difficilement le weekend dernier sur sa terre d’accueil d’Ighzer Amokrane, le doyen des clubs de la Kabylie effectuera un périlleux déplacement du côté d’Aokas où ils seront soumis à un véritable test devant un autre prétendant à l’accession qui, lui, est allée imposer le partage de points à l’équipe de Boukhalfa d’Amizour, la JSBA. Un match qui s’annonce difficile pour les deux formations. Par ailleurs, l’ARB Barbacha et la JS Melbou, qui ont arraché le nul en dehors de leurs bases, recevront respectivement Gouraya de Bejaïa et le NC Bejaia avec la ferme intention de signer leurs premières victoires de la saison.

De son côté, l’Olympique de M’Cisna, qui reste sur une amère défaite face au promu le RC Ighil Ali, s’efforcera d’enclencher son compteur avec la réception de l’Olympique de Feraoun, ce qui ne sera pas aisé, alors que l’AS Taassast, qui s’est contenté également d’un nul vierge, chez elle, le weekend dernier, croisera le fer avec son voisin, le CS Protection Civile, dans le derby de la ville de Bejaïa qui s’annonce croustillant. De son côté, le nouveau promu, le Racing club d’Ighil Ali, aura la lourde tâche d’aller défier la JS Ighil Ouazzoug dans son antre. Enfin, la JS Djermouna qui fait ses premiers pas dans son nouveau palier croisera le fer chez lui à Kherrata avec le la JSB Amizour pour confirmer son point ramené la semaine écoulée face au NC Bejaia.

T. H.

Le programme

CRB Aokas – SS Sid-Aïch

JS Djermouna – JSB Amizour

ARB Barbacha – G.Bejaia

O M’Cisna – O Feraoun

JS Melbou – NC Bejaia

CSP Civile – AS Taassast

CRBS Tenine – CRBA R’Zine

JSI Ouazzoug – RC Ighil Ali