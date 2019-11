De belles affiches au menu

Le championnat observera une trêve ce week-end pour laisser place à la coupe de wilaya. Un seizième de finale alléchant qui sera marqué par plusieurs affiches, à commencer par celle qui opposera l’OS Moulediouene au FC Ouadhias. Un match qui promet de chauds débats entre deux sociétaires de la division honneur qui vont se surpasser pour arracher la qualification. Le FC Ouadhias qui a été corrigé récemment par son adversaire du jour en championnat, va tenter de se racheter.

Un pari qui semble néanmoins difficile face aux banlieusards de Draâ Ben Khedda, résolument décidés à confirmer leur bonne santé en championnat. L’autre affiche de la journée, ce sera celle qui mettra aux prises la JSC Ouacifs à l’US Tala Athmane. Une empoignade qui s’annonce chaude entre deux antagonistes qui pratiquent du bon football et qui ne ménageront aucun effort pour répondre aux attentes de leurs fans respectifs. Pour sa part, le détenteur du trophée, l’AS Aït Bouaddou ne devrait pas éprouver trop de peine à passer ce cap, à l’occasion de sa confrontation face à la JS Tala Mansour. Un adversaire qui évolue en division pré-honneur qui aura du mal à contrarier les jeunots d’Ath Bouaddou qui forment un groupe soudé et très volontaire et intraitables chez eux.

De son côté, le CA Fréha, le finaliste de la précédente édition, ira rendre visite à la formation de l’US Tirmitine. Une virée pas facile à négocier pour les gars d’Ath Djennad qui n’auront pas la mission facile face aux poulains de Youcef Ouafi, difficile à manier à domicile. Pour les autres pensionnaires de la division honneur, à savoir l’AC Yakouren, l’O Tizi Rached, le KC Taguemount Azouz, le CRB Mekla, l’O Tizi Gheniff, la JS Tala Tegana et l’ASC Ouaguenoun, ils partiront avec les faveurs des pronostics face à des formations évoluant dans le palier inferieur, mais comme dame coupe a toujours eu son lot de surprises, tout peur arriver. Dans ce cas de figure, la prudence devrait être de mise pour

éviter de se faire surprendre, une éventualité à ne pas écarter. À signaler que le derby entre le RC Betrouna et l’US Bouhinoun s’est joué hier au stade Oukil Ramdane.

S Klari

Le programme

Aït Bouaddou – JS Tala Mansour

US Timizart – NA Redjaouna

AC Yakouren – OT Loghbar

JSC Ouacifs – US Tala Athmane

Aït Yahia US – O Tizi Rached

KCT Azouz – JS Djurdjura

JS Tadmaït – O Makouda

CSD Ouaguenoun – RC Imazighen

CS Boudjima – CS Ihasnaouene

OS Moulediouane – FC Ouadhias

CRB Mekla – USKA Mimouun

O Tizi Gheniff – FC Betrouna

US Tirmitine – CA Fréha

JS Tala Tegana – US Sidi Belloua

CS Iflissen – ASC Ouaguenoun