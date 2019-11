De bon augure avant le DRB Baraki

Afin d’avoir une idée précise sur les aptitudes des joueurs et de tester certains éléments, le coach Latreche a organisé, avant-hier au stade de l’unité maghrébine de Béjaïa, un match amical contre l’équipe de Tizi Tifra (pré-honneur Béjaïa) qui s’est soldé par la victoire des Crabes sur le score de 5 buts à 1. Les réalisations béjaouies sont l’œuvre de Leboukhi, Abdelkaoui (2), Tarrarist et Boukbouka. Le coach Latreche a aligné lors de cette joute amicale certains joueurs qui manquaient de compétition et des jeunes espoirs du club qui ont été promus à l’occasion, à l’image de Mazigh Abdelkaoui qui a ébahi les présents par ses prouesses techniques en marquant 2 buts.

Malgré le caractère amical, le staff technique s’est dit très content de certains jeunes éléments qu’il compte d’ailleurs intégrer dans le groupe samedi prochain lors du match de coupe d’Algérie contre le DRB Baraki. Les supporters quant à eux souhaiteraient que les attaquants reproduisent ce festival de buts lors des matchs officiels. «Le MOB cette année est champion des matchs amicaux», nous dira l’un deux. Même si le coach a mis certains joueurs titulaires au repos, le résultat final de la rencontre a remonté le moral des troupes, après le dernier faux pas d’El Harrach.

Certes, la coupe d’Algérie est un bonus et ne peut être tracé comme objectif, mais le coach Latreche souhaite y aller le plus loin possible, pour permettre aux joueurs de mieux s’exprimer, surtout que les matchs de dame coupe sont plus médiatisés, donc une motivation de plus pour tous les joueurs. À la fin de ce match amical, Latreche nous a confié : «Ce match amical m’a permis de voir à l’œuvre certains joueurs, surtout ceux qui évoluent dans la réserve. On a donné la chance à tout le monde pour s’exprimer et c’est une valeur ajoutée pour le club qui aura plus de solutions à l’avenir, notamment lors des matchs du championnat».

Concernant l’équipe du DRB Baraki, le technicien béjaoui nous assuré : «J’ai pu avoir certaines informations sur notre adversaire que nous ne devrons pas sous-estimer. Nous devons le prendre très au sérieux, pour éviter toute surprise». Du côté de la direction et d’après le président Adrar, une forte prime sera réservée aux joueurs s’ils arrivent à décrocher le ticket qualificatif. Signalons que pour une bonne récupération et afin de mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles, les dirigeants du MOB, en collaboration avec le staff technique, ont décidé de prendre la route de Tizi Ouzou, dès demain dans la matinée, et d’y prendre leurs quartiers dans un établissement hôtelier.

Une quatrième licence au mercato hivernal

Lors de la réunion du bureau fédéral, il a été décidé que, lors du mercato hivernal qui s’ouvrira du 20 décembre prochain au 19 janvier 2020, le MOB aura une dérogation de pouvoir recruter un quatrième joueur en remplacement du joueur Bellal Abderezak, qui s’est gravement blessé lors d’un entraînement, ceci sans résiliation de son contrat. Ce mercato sera une bonne occasion pour le club de se renforcer pour la seconde partie du championnat. Et d’après le président Adrar, le compartiment offensif sera le plus concerné.

Sur un autre volet, une source nous a avoué que le MOB ne pourra pas recruter de nouveaux joueurs avant d’avoir réglé ses dettes envers la CRL, une information que le président Adrar n’a pas voulu confirmer ou infirmer.

Z. H.