Débuts ratés du MB Bouira

Après sa cuisante défaite de 3 à 0 concédée face à Berhoum, on s’attendait à une réaction positive des protégés du coach Hamdani. Mais voilà, le MB Bouira était méconnaissable samedi dernier devant son public présent en force lors de la rencontre face au NRB Grarem. Les camarades du capitaine Amine Saidoune ont livré une piètre partie, marquée par une anarchie dans le jeu et une attaque stérile. Aucune occasion palpable devant la cage du portier du NRB Grarem, Bezzaz, n’a été enregistrée durant toute la partie. Beaucoup de choses sont à revoir dans cette équipe du Mouloudia qui inspire jouer l’accession, notamment dans la composition de l’équipe et le rendement médiocre de certains joueurs.

L’unique but de la partie des visiteurs a été inscrit à la 80’, suite à la sortie du capitaine d’équipe du MB Bouira Saidoune qui voulait donner plus de solutions à l’attaque de son équipe. Le boss du MBB Ahcène Gassi et les membres du bureau avaient du mal à cacher leur déception devant la sortie ratée de l’équipe. La prochaine journée, le MBB se rendra à Azazga pour un autre défit devant la JS locale, dans une opération de rachat pour se relancer en championnat.

M’hena A.