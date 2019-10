Débuts réussis pour les favoris

Quatre clubs se sont illustrés à l’occasion de la 1re première journée du Championnat de la Régionale 2, Groupe A (LRFA). Il s’agit des favoris pour le sacre, lesquels ont affiché clairement leurs ambitions, à savoir l’ES Draâ El Mizan, l’USM Béjaïa et l’ES Bir Ghbalou, en plus du nouveau promu la JS Boukhalfa. Des équipes qui se sont imposées en dehors de leurs bases. En effet, l’ESDEM a débuté la compétition de fort belle manière, à Bordj Menaïel, où elle a signé sa première victoire de la saison. C’est le cas également de l’USM Béjaïa, laquelle a exploité le statut de promu du CR Zemouri pour revenir avec la totalité des points. Pour sa part, l’ES Bir Ghbalou, qui nourrit chaque année de grandes ambitions, a damé le pion à l’US Soummam, chez elle.

Mais la palme est revenue aux banlieusards de Tizi Ouzou, lesquels ont laissé une belle impression, avant-hier, face à la JS Akbou dans son propre fief, où ils ont réussi leur baptême de feu. Un résultat qui lui permet d’entrevoir la suite du parcours sous de bons auspices. D’autre part, au stade Brahim Zaidi d’El Kseur, le derby entre l’ES Timezrit et le Racing de Seddouk n’a pas tenu ses promesses. Reste que le nul qui a sanctionné cette rencontre arrange beaucoup les affaires des gars de Seddouk, qui étaient en déplacement. Pour sa part, le CRB Kherrata s’est imposée difficilement dans le choc du jour devant l’Olympique d’Akbou, l’un des favoris à l’accession, sur le score d’un but à zéro. Un match qui a tenu toutes ses promesses. A noter que c’est Mohamed Zakaria Bahri qui a délivré les supporters des Rouge et Noir à la 42’, qui croient désormais en les capacités de leur équipe de jouer les premiers rôles et même l’accession. Concernant le duel entre les deux promus, le DC Boghni et le HC Aïn Bessam, il s’est achevé sur le score de parité de zéro partout. Enfin, le Mouloudia de Bouira d’Ali Tellal a battu le FC Tadmaït par un but à zéro.

Tahar H.

Les résultats

JS Akbou 0 – JS Boukhalfa 3

CR Zemouri 0 – USM Bejaia 1

WRB Menaïel 0 – ESDE Mizan 2

DC Boghni 0 – HC Ain Bessam 0

US Soummam 0 – ESB Ghbalou 1

MC Bouira 1 – FC Tadmaït 0 ES Timezrit 0 – RC Seddouk 0

CRB Kherrata 1 – O Akbou 0