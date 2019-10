Dernière ligne droite avant le CSC

Après une journée de repos, hier, les Canaris reprennent le chemin des entraînements, aujourd’hui, au stade du 1er Novembre, pour continuer la préparation du match face au CSC, lequel se jouera mercredi prochain. Les joueurs se sont entraînés, mardi et mercredi, sous la houlette du coach adjoint Karouf avant que Velud reprenne les commandes, jeudi, après son retour de France, où il est parti pour régler des affaires personnelles. Le coach des Jaune et Vert aura encore donc devant lui quatre jours pour peaufiner la préparation de ce match très important face aux Sanafir. Ayant déjà une idée sur son adversaire du jour, il affûtera ses armes avec comme seul objectif de réaliser une bonne opération.

D’ailleurs, il attend une belle réaction de la part de ses poulains devant le CSC, après la grande déception qui a suivi la défaite concédée face à l’ASO, au stade Boumezrag, lors de la précédente journée. «Je m’attendais à mieux de la part de mes joueurs, lors de ce match. A présent, il faut oublier cette défaite et la meilleure façon de le faire est de bien préparer les prochains rendez-vous. On doit tout faire pour enchaîner les bons résultats, lors des prochains rendez-vous qui nous attendent», a déclaré Velud à l’issue du match de la précédente journée. Côté effectif, on a appris qu’Hubert Velud va récupérer tous les blessés pour la prochaine rencontre de Championnat. En plus du défenseur Bilel Tizi Bouali et du milieu de terrain Abdessamad Bounoua, ayant réintégré le groupe, Hamroun, Benbot et Juma seront aussi prêts le jour J.

Avec le retour des blessés, le coach des Canaris aura plusieurs atouts en main, lors de ce match très important devant les Sanafir. En tout cas, il le jouera avec la ferme intention d’enregistrer un bon résultat afin que son équipe renoue avec les victoires et préserve ses chances intactes de terminer la phase aller dans une position confortable. A noter que le groupe s’entraînera jusqu’à lundi à Tizi Ouzou avant de rallier Constantine, ce mardi. Une chose est sûre, les camarades de Bencherifa vont faire de leur mieux pour relever le défi et renouer avec les bons résultats afin de se réconcilier avec leurs supporters en colère, après leur dernière défaite.

Le match décalé à 18h45

Alors que le coup d’envoi de la rencontre CSC – JSK était prévu à 17h45, finalement il a été décalé d’une heure et débutera à 18h45. C’est ce qu’indique le site officiel de la LFP. Il sera retransmis en direct sur le petit écran. Ainsi, les supporters des deux équipes qui n’auront pas la chance d’aller au stade pourront le voir à la télévision.

Le Gambien Sambou n’a pas été retenu

Le défenseur gambien Kabba Sambou, qui a effectué des tests avec la JSK, voilà plus d’une semaine, n’a finalement pas convaincu le staff technique par son niveau. A cet effet, les dirigeants ont décidé de ne pas le retenir. Par ailleurs, bien que le nom du défenseur Koanda, qui a lui aussi passé des tests à la JSK, soit revenu sur les lèvres, les dirigeants ont fait l’impasse sur sa piste dès qu’ils ont appris qu’il a 27 ans. D’autres défenseurs axiaux ont également été proposés. A noter que la direction doit en recruter un, lors du prochain mercato, pour que la JSK puisse s’imposer, en compétition nationale et en Ligue des champions d’Afrique.

M. L.