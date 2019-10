Des chocs à la pelle !

La 2e journée de la Régionale 2 est placée sous le signe de la confirmation pour les uns et du rachat pour les autres. Cependant, tous les regards seront braqués, cet après-midi, sur le stade communal de Seddouk qui sera le théâtre du derby entre le RCS local et l’Olympique d’Akbou, nouvellement promu. Ces adversaires ont tous les deux mal entamé la compétition, ce qui annonce une rencontre encore plus palpitante, en dehors de son cachet derby. La confrontation signera, par ailleurs, les retrouvailles entre deux teams voisines après une séparation qui a duré plusieurs saisons. Le match s’annonce difficile pour les deux antagonistes qui tenteront chacun de signer sa première victoire. L’autre derby de la journée mettra aux prises deux équipes tizi ouzéennes, à savoir l’ES Draâ El-Mizan et le DC Boghni. Un duel qui ne manque pas d’intérêt, d’autant plus que les Sudistes, auteurs d’un début réussi, projettent de continuer sur leur lancée et les poulains du duo Tazekrit – Khelifi visent un résultat positif, pour prouver que le dernier accroc à domicile n’est qu’un accident.

Ainsi, l’ES Draâ El Mizan, qui reste sur une victoire à Bordj Menaïel, tentera de récidiver, cette fois à domicile. Le caractère derby promet un match chaud et attrayant où tout résultat sera possible. L’autre affiche de ce round opposera deux veilles connaissances : l’ES Bir Ghbalou et le CRB Kherrata, considérées comme de sérieux prétendants à l’accession. Les deux équipes ont entamé leur saison avec des succès devant respectivement l’US Soummam et l’O Akbou. Du suspense en perspective, mais le Chabab devra se méfier de Bir Ghbalou qui, en plus de l’avantage du terrain, semble bien armé pour cette confrontation. Ce round s’annonce à l’avantage du nouveau promu, la JS Boukhalfa, qui a fait voler en éclats la JS Akbou sur son propre terrain lors de la précédente journée.

Les Banlieusards de Tizi Ouzou seront, cet après-midi, à l’aise chez eux face au CR Zemmouri. Un match que les protégés de l’entraîneur Tazekrit sont déterminés à gagner pour signer leur deuxième victoire consécutive. Idem pour l’USM Béjaïa qui vise une deuxième victoire de suite avec la réception du WR Bordj Menaïel. En tout cas, les protégés du coach Abdelghani Ferroudj semblent bien armés pour atteindre leur objectif du jour. A Tadmaït, le FCT accueillera l’Espérance de Timezrit. Les hommes du coach Azzedine Ammoura auront là une belle occasion pour se racheter auprès de leurs fans, après l’échec essuyé à Bouira face au MCB. A Akbou, la JSA, qui a chuté d’entrée à domicile, est appelée à se ressaisir avec la réception de l’US Soummam, qui reste sur une défaite sur ses bases.

Enfin, le MC Bouira se rendra à Aïn Bessem en conquérant, pour croiser le fer avec les Hamzaouis locaux dans un derby explosif. Les poulains d’Ali Tellal, qui tenteront de confirmer leur première victoire acquise difficilement face au FC Tadmaït, seront face à un HCAB décidé à remporter son premier succès de la saison. Un match plein de suspense et ouvert à tous les pronostics.

Tahar H.

Le programme

JS Akbou – US Soummam

JS Boukhalfa – CR Zemmouri

USM Béjaïa – WRB Menaïel

ESDE Mizan – DC Boghni

HC Aïn Bessem – MC Bouira

ESB Ghbalou – CRB Kherrata

FC Tadmaït – ES Timezrit

RC Seddouk – O Akbou