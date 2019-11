Des derbys kabyles à la pelle !

La Ligue régionale de football d’Alger, ( LRFA), a procédé, lundi à son siège, au tirage au sort du 3e et avant-dernier tour et le 4e et dernier régional, prévue pour le 15 et 16 novembre prochain, de la plus prestigieuse des compétitions, la Coupe d’Algérie, édition 2019-2020. Ce tirage au sort a donné lieu à d’intéressantes empoignades en attendant la désignation des terrains qui se fera ultérieurement et cela, en présence des représentants des clubs concernés notamment des divisions inférieures qui voulaient à tout prix poursuivre l’aventure dans cette épreuve populaire, éviter les pensionnaires de la Ligue 2 et de la DNA qui sont entrés en lice.

Des deux représentants de l’antichambre de l’élite, c’est la JSMB qui a hérité du pensionnaire de la Régionale II, l’AS Kourifa. Pour sa part, le MOB en découdra dans le derby de la wilaya de Bejaïa avec l’Olympique Akbou. Même si la formation des Crabes part sur le papier avec les faveurs du pronostic, il n’en demeure pas moins que sur le terrain, les jeunes d’Akbou feront de leur mieux pour créer l’exploit. Pour rappel, les Akboutiens ont été éliminés par le NAHD au 32e de finale la saison. Un derby de la wilaya de Bejaïa qui tient en haleine les supporters des deux équipes, notamment ceux de l’Olympique Akbou évoluant en Régionale II, qui croient en leur équipe pour créer la surprise face aux Crabes. L’autre pensionnaire de la Ligue 2, l’USMH, donnera la réplique aux gars du MB Bouira qui évoluent en Inter-régions.

Certes, Essafra semble le mieux armé pour passer sans trop de difficultés, mais rien n’est gagné d’avance. Quant à l’US Béni Douala, club évoluant en championnat de la Division Nationale Amateur, il sera opposé à la formation de la Régionale 2, le DRB Staouali, dans une rencontre où la qualification ne doit pas lui échapper, sauf grande surprise. On retiendra également le chaud duel entre le pensionnaire de la DNA, l’IB Lakhdaria qui se mesurera à la JS Azazga qui évolue en Inter-régions dans une opposition qui s’annonce difficile. Pour sa part, le nouveau promu en Régionale 1, l’Olympique El Kseur, se fera un malin plaisir de créer la sensation face au représentant de l’Inter-régions, la JS Boumerdès.

Entretemps, l’USM Draâ Ben Khedda qui a le vent en poupe, ira défier le pensionnaire de la DNA, le RC Boumerdès, même cas de figure pour la jeune formation de la JS El Biar qui aura l’honneur d’affronter le onze de Reghaia. Toujours à cette même enseigne, la JS Tichy affrontera le CRBB Kifan qui n’est autre que son voisin de palier et qui sera également son adversaire lors de la onzième journée du championnat. Il y aura également un certain OM Ruisseau et ES Ghozlane, soit une explication entre deux clubs pensionnaires de l’Inter-régions Centre-ouest. La confrontation entre la JS Tichy et le CRB Bordj Kifan semble équilibrée.

Il en sera de même pour le derby entre la JSBM et Le CM Tidjelabine, un choc explosif qui attirera sans doute de nombreux férus de la balle ronde de toute la wilaya de Boumerdès. L’ES Ben Aknoun de la Division Nationale Amateur fera face à l’USDS Cherraga. Pour sa part, le RCK affrontera l’IB Khemis El Khechna, tout comme la JS Hai Djabel et le CRB Dar El Beida qui se mesureront respectivement avec l’ERB Ouled Moussa et le Hydra AC, soit deux adversaires du palier inférieur. Enfin, le DRB Baraki fera face au cendrillon l’OMS El Djazaïr qui évolue en Honneur.

Tahar H.

Le programme

JSB Menaïel – CM Tidjelabine

MO Béjaïa – O Akbou

MB Bouia – USM Harrach

USB Douala – DRB Staouali

JSM Béjaïa – AS Kourifa

IRBK Khechna – RC Kouba

USDS Cherraga – ESB Aknoun

ESBO Moussa – JSH Djabel

OM Rouisseau – ES Ghozlane

OS El Kseur – JS Boumerdès

NRB Reghaia – JS El Biar

CRB Bordj El Kiffan – JS Tichy

OMS Djazair – DRB Baraki

USMD Ben Khedda – RC Boumerdès

IB Lakhdaria – JS Azazga

Hydra AC – CRB Dar Beida