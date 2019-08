«Déterminés à atteindre les poules»

Auteur du premier but de la JSK face à Al Merreikh, l’attaquant Hamza Banouh revient sur le match retour d’Omdourman et évoque les ambitions du groupe.

La Dépêche de Kabylie : Quel est votre sentiment après cette qualification au prochain tour de la Ligue des champions ?

Hamza Banouh : Je suis très heureux. Les mots me manquent tant ma joie est infinie. Nous avons joué dans des conditions très difficiles, mais on a relevé le défi et éliminé notre adversaire son terrain et devant ses milliers de supporters. Nous sommes aux anges et dédions cette qualification à tous nos supporters.

Menés au score par 3 buts à 0, ne vous êtes-vous pas dit que c’était fini à ce moment-là ?

Non non, malgré les trois buts encaissés, on ne s’est pas découragés, on y croyait tant que le coup de sifflet final n’avait pas retenti. Nous n’avons pas croisé les bras et avons réussi à renverser la situation en inscrivant les 2 précieux buts dans les dernières minutes de la rencontre. Nous avons prouvé que la JSK est une grande équipe. Nous avons un bon groupe qui a du potentiel et qui réalisera de très belles choses.

Vous avez inscrit le premier but, vous en garderez sûrement un bon souvenir…

Je suis très heureux d’avoir réduit le score avant que mon camarade Addadi n’inscrive le second but qui nous a permis de nous qualifier au prochain tour. Tout le groupe est à féliciter et je suis très fier d’en faire partie et d’avoir y participé efficacement à cette qualification. Je veillerai à rester dans cette bonne dynamique.

Cette qualification vous motivera sûrement davantage à réussir plus dans cette compétition…

En éliminant Al Merreikh sur son terrain, on a prouvé qu’on a une équipe qui aura son mot à dire dans cette compétition. Notre objectif est de réaliser les objectifs de la direction et d’atteindre au moins la phase des poules de cette ligue des champions. On fera tout pour réussir d’autres belles performances pour procurer de la joie à nos chers supporters.

En parlant des supporters, un mot à leur adresser ?

On leur dédie cette qualification et je leur promets qu’on fera tout pour réaliser d’autres bons résultats lors des prochains rendez-vous. On leur demande d’être derrière l’équipe et de la soutenir quelles que soient les circonstances. En tant que joueurs, nous sommes déterminés à les rendre heureux à chaque fois.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi