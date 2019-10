Deux derbys à l’affiche

Voilà une journée qui offre des rencontres palpitantes et intéressantes

à suivre. En effet, la 4e journée du Championnat de la Régionale 1, qui se joue aujourd’hui, est dominée par quatre derbys, dont un oppose deux clubs de Béjaïa, un à Tizi Ouzou et deux à Alger. Commençons par celui de la wilaya de Tizi Ouzou, où l’ES Azeffoun reçoit son voisin de l’USM Draâ Ben Khedda dans une empoignade qui sera celle de la confirmation pour les Littoraux.

Ces derniers, pour rappel, sont allés, samedi passé, ramener un succès sur un score étriqué d’un but à zéro devant l’EC Oued Smar, alors que leur invité de cette après-midi a laissé filer deux précieux points durant son match à domicile face à l’ESM Boudouaou. L’autre rencontre qui attirera certainement la grande foule se joue au stade Baccaro à Tichy (Littoral de Béjaïa) entre la JST et l’OS El Kseur. Le club local, qui a été étrillé en déplacement par la JS Tixeraïne (3/0), est dans l’obligation de réagir, d’autant plus qu’il est avant-dernier au classement avec seulement deux points de récoltés sur les neuf possibles. Ainsi, sa tâche ne sera pas de tout repos devant les poulains du coach Yassine Abdiche, qui avaient cédé deux précieux points à domicile et à huis-clos face à l’IRB Ouled Moussa (0/0).

Pour les derbys de la capitale, le WB Saoula essayera de confirmer son nul enregistré, samedi passé, devant l’autre voisin du CRB Bordj El Kiffan, l’actuel leader, et ce sera face à une équipe du CA Kouba ayant laissé filer deux points, chez elle, devant les Unionistes. Le deuxième derby de l’Algérois oppose l’USM Chéraga à l’actuel leader de Bordj El Kiffan, qui veut se racheter du semi-échec enregistré, at-home, devant le WBS. Enfin, l’USOA reçoit, au stade Larbi Touati d’Amizour, l’ESM Boudouaou dans le but de confirmer son réveil, après le nul acquis, samedi passé, lors de la 3e journée face au CAK, et quitter la dernière place en cas de succès. D’autant plus que son invité possède un point d’avance sur les Rouge et Noir d’Amizour (2 points pour l’ESMB contre 1 seul pour l’USOA).

Rahib M.

Le programme

ES Azeffoun – USMDB Khedda

JS Tichy – OS El Kseur

USO Amizour – ESM Boudouaou

JSM Chéraga – JS Tixeraïne

CM Tidjelabine – CRBT Ouzou

WB Saoula – CA Kouba

USMC – CRB Bordj El Kiffan

ERBO Moussa – EC Oued Smar