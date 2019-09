Deux derbys alléchants à Tizi Ouzou

Le premier tour régional de la coupe d’Algérie, prévu pour cet après-midi, sera marqué par deux derbys tizi ouzéens. Le premier verra l’USM Draâ Ben Khedda, qui évolue en Régionale 1, affronter le nouveau promu en Régionale 2, le DC Boghni. Des retrouvailles qui s’annoncent palpitantes entre deux antagonistes du jour qui se connaissent bien. Le stade Kaci Ali ne risque pas de désemplir à l’occasion de ce match entre deux équipes qui ne lésineront pas sur les efforts pour réussir leur entame en compétition officielle. Pour sa part, l’ES Azeffoun accueillera le FC Tadmaït.

Une partie qui promet d’être fortement disputée de part et d’autre. Les Ivahriyen, qui jouent dans un palier supérieur et qui auront aussi l’avantage du terrain, devraient néanmoins se méfier de leur adversaire du jour. Le match n’est pas gagné d’avance et la bataille s’annonce rude. De son côté, la JS Boukhalfa va en découdre, au stade de Tirsatine, avec l’Olympique Akbou. Une confrontation très intéressante à suivre entre deux nouveaux sociétaires de la Régionale 2 qui vont se tester, en attendant de se retrouver de nouveau en championnat. à signaler que le CRB Tizi Ouzou a été exempté pour cette étape et est donc d’ores et déjà qualifié au prochain tour. Enfin, le nouveau promu en division honneur de Tizi Ouzou, l’AS Ait Bouadou, s’est assuré lui aussi la qualification au second tour en raison du forfait de dernière minute de son antagoniste du jour, l’ES Draâ El-Mizan, qui a préféré faire l’impasse sur la participation à cette compétition.

OS El Kseur – NC Béjaïa et JS Tichy – CRB Kherrata à l’affiche

Le stade Baccaro de Tichy abritera, cet après-midi, le 1er tour régional de la coupe d’Algérie (Seniors) qui mettra aux prises le nouveau promu de la Régionale 1, l’Olympique El Keur, face à l’unique représentant de la LFW Béjaïa, le Naceria Club de Béjaïa évoluant en division Honneur. Les Olympiens qui, jusque-là, font une préparation sans faute en s’imposant en amical à trois reprises face au CSA/Tizi Tifra (10 – 0) et 9 – 0 face à son adversaire du jour, le NCB, et un match nul (2 – 2) face au MB Bouira n’auront pas normalement de difficultés dans ce match officiel pour s’imposer devant l’adversaire du jour et sont déterminés à arracher leur billet pour le prochain tour.

De son côté, le CRB Kherrata, un pensionnaire de la Régionale 2, donnera la réplique à la JS Tichy, une formation de la Régionale 1, et ce, dans le cadre du 1er tour régional de la coupe d’Algérie dans une confrontation-derby où les joueurs de l’entraîneur Bachir Bensaid partent avec les faveurs du pronostic. Quant aux poulains de Nadjib Bedouhene, ils sont conscients de la rude tâche qui les attend devant une équipe coriace. Ils seront, néanmoins, en mesure de renverser la vapeur et sortir victorieux de cette belle confrontation que le public ne regrettera pas le déplacement.

Chaude explication entre la JS Akbou et le RC Seddouk

Le stade Larbi Touati d’Amizour sera le théâtre aujourd’hui d’une rencontre entrant dans le cadre du 1er tour régional de la coupe d’Algérie et qui mettra aux prises les deux clubs voisins, la Jeunesse Sportive d’Akbou et le Racing Club de Seddouk. Deux équipes de la Régionale 2 et qui se rencontreront pour la première fois en match officiel, étant donné que les gars de Seddouk étaient dans le groupe Honneur Béjaïa avant d’accéder en R2 au terme de l’exercice 2017-2018, avec une première saison sportive 2018-2019, où le club avait réussi son apprentissage en terminant au milieu du tableau, soit 8e.

De con côté, la JSA qui était en Régionale 1 a rétrogradé au terme de l’exercice passé en achevant l’exercice précédent à la 16e et avant-dernière place au classement dans un groupe de la Régionale 1 qui était composé de 17 clubs au lieu de 16. Ce qui voudrait dire que chacune des deux équipes aura son mot à dire dans cette rencontre, mais surtout cherchera sa première victoire sur son adversaire en officiel, en attendant les matchs du championnat où les deux antagonistes évolueront dans le groupe A de la Régionale 2.

S Klari/Tahar H./M. R.