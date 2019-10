Deux joueurs maliens engagés

L’ARB Barbacha a réussi à s’attacher les services de deux joueurs maliens, qui sont étudiants à l’université de Béjaïa. Il s’agit de N’diaye et Dameni. Ils sont officiellement qualifiés et seront de la partie face à l’Olympique de M’cisna, samedi prochain, au stade communal de Barbacha. Il faut dire que c’est une première pour un club amateur de qualifier deux Africains étudiants (article 41 du règlement du Championnat amateur). Sur un autre registre, ceux qui assistent aux séances d’entraînement de l’ARBB, au stade communal de Barbacha, ont découvert en ces jeunes joueurs un talent avéré.

Ils peuvent donc apporter un plus au club durant la saison en cours et même la prochaine, du moment qu’ils se sont engagés pour deux saisons. «On attend beaucoup de ces deux joueurs, qui sont pétris de qualités techniques intéressantes. On compte sur eux pour donner un plus à l’équipe, notamment en Championnat, où on vise un maintien honorable», a déclaré le coach de l’ARB Barbacha, Sofiane Ferchouli.

R. M.