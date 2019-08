Deux joueuses du CF Akbou convoquées

Pour le compte des éliminatoires (zone Afrique), des JO de Tokyo en 2020, l’équipe nationale A féminine de football entrera en stage bloqué à Blida dès ce dimanche 18 août et ce jusqu’au 4 du mois de septembre prochain.

Le stage bloqué sera une occasion pour le sélectionneur national, Betina Kamel, de bien préparer le match aller qui aura lieu le 28 août du mois en cours à 19h00 au stade Mustapha Tchaker de Blida. Une rencontre où le onze national devra assurer au match aller, avant de faire le déplacement au Nigéria pour le match retour qui aura lieu durant la première semaine du mois de septembre dans la capitale nigériane, Lagos.

À cet effet, parmi les 21 joueuses convoquées pour le stage de la sélection nationale féminine qui débutera aujourd’hui, on retrouvera deux joueuses du club phare de la wilaya de Bejaia, du CF Akbou (Club Football Akbou). C’est le seul club de Bejaia, sur les trois évoluant dans le championnat féminin de la Nationale 1, si on compte l’ESF Amizour et le FC Bejaia. Les deux joueuses ont pour noms Benaissa Djamila qui était là depuis la saison passée et qui a renouvelé son contrat au profit du club akboucien et de Dehas Yasmine, qui avait paraphé son contrat il y a de cela quelques semaines, elle qui était transfuge de la JF Khroub.

Sur les 19 autres joueuses restantes, on retrouve sept évoluant dans des clubs étrangers, qui sont Belkacemi Lydia (US Orléans/France), Sidhoum Assia (Stade Brestois 29/France), Khelif Lina et Boutaleb Ines (Ambilly/France), Benlazar Myriam Yasmine (FC Toulouse/France), Belkhiter Morgane (FC Metz/France) et enfin Chebel Imane (Blik Kazygurt/Kazakhstan).

Comme on retrouve six joueuses de l’AS Sûreté Nationale qui sont Takenint Kahina, Ouadah Isma, Bensekrane Chahrazad, Hadjar Kenza, Houheche Mounia et Bousebsi Zhor. Les autres ont pour noms Bara Fatima et Lounas Lamia (ASE Alger-Centre), Guacem Soulef (FC Constantine), Arbi Aouda Keltoum et Affak Houria (Affak de Relizane) et Benaichouche Rahma (MZ Biskra).

R Medhouche