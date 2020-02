Duel au sommet aux Ouacifs

Le leader, le CA Fréha, sera en appel à Draâ Ben Khedda, où il aura à en découdre avec l’OS Moulediouène.

La 22ème journée du Championnat de la Division honneur de Tizi Ouzou s’annonce chaude et difficile pour les prétendants au titre, appelé à passer un après-midi loin d’être de tout repos. En effet, le leader, le CA Fréha, sera en appel à Draâ Ben Khedda, où il aura à en découdre avec l’OS Moulediouène . Un choc entre deux formations dont la rivalité sportive n’est plus à démontrer. A cette occasion, les Oiseaux, qui se sont éloignés de la course au titre, ne ménageront aucun effort pour en sortir vainqueur. De leur côté, les gars d’Ath Djennad, lesquels connaissent parfaitement ce qui les attend, vont mettre les bouchées doubles pour tenter de contrarier les locaux et maintenir leur avance sur leurs poursuivants immédiats. Deux rivaux, à savoir la JSC Ouacifs et l’ASC Ouaguenoun, qui vont s’affronter au stade des Ouacifs. Un duel à enjeu et où le faux-pas est interdit. Ainsi, la jeune formation de Ouaguenoun, qui a réussi une remontada au classement et reste sur une longue série de performances, ne partira pas pour faire du tourisme.

Les jeunots du duo Zenia –Serdjane doivent s’attendre à être mis à rude épreuve par les locaux, qui ne jurent que par la victoire. Cela dit, ce match promet d’être fortement disputé de part et d’autre et il sera extrêmement difficile d’émettre un quelconque pronostic quant à son issue. Toujours dans le haut du tableau, le KC Taguemount Azouz, qui accueillera l’O Tizi Rached, ne va pas laisser filer l’aubaine d’empocher les trois points. Un pactole qui lui permettra de se relancer dans la course, au sacre. Il en sera de même pour l’AS Aït Bouaddou, laquelle se déplacera chez le CRB Mekla .Une virée que les hommes du président Mouloud Cherief doivent absolument bien négocier pour rester collés aux équipes du haut du tableau. Certes, ce sera un défi difficile face à un adversaire en quête de points, mais pas impossible pour les Lionceaux du Djurdjura, avides de se racheter de leur dernier revers à domicile.

La JS Tala Tegana, pour sa part, aura une belle opportunité de renouer avec la victoire à l’ occasion de la réception du FC Ouadhias. Dans le bas du tableau, le NA Redjaouna recevra son voisin de l’US Tala Athmane, au stade Oukil Ramdane. Un derby que les gars de Berkoud sont sommés de gagner pour éviter de s’enfoncer davantage dans les profondeurs du classement. Quant à l’équipe de Yakouren, qui ferme la marche, elle aura comme invité du jour, l’O Tizi Gheniff. Un hôte qui tentera de mettre à profit le long passage à vide des locaux pour enchaîner une victoire, après celle obtenue le week-end dernier face à la JSC Ouacifs

S Klari

Le programme

OS Moulediouène – CA Fréha

JST Tegana – FC Ouadhias

AC Yakouren – O Tizi Gheniff

CRB Mekla – AS Ait Bouaddou

KCT Azouz – O Tizi Rached

JSC Ouacifs – ASC Ouaguenoun

NA Redjaouna – US Tala Athmane