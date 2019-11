Enfin, une victoire à Tizi !

Il a fallu attendre la 9e journée pour voir enfin l’US Béni Douala gagner sur son terrain. Après avoir perdu face à l’ESM Koléa et avoir fait match nul, contre l’IB Lakhdaria et la JS Hai Djabel, les coéquipiers de Saou Mohamed Amine ont mis fin, à cette guigne qui les poursuit au stade du 1er Novembre de Tizi Ouzou, en s’imposant devant leur invité du jour le WR M’Sila, avant-hier après-midi. Une victoire acquise avec l’art et la manière grâce surtout à son buteur Islam Menkoura auteur d’un doublé, un but en première mi-temps et un autre en seconde période, avant que son équipier Belkacem Yadaden ne triple la mise en fin de match.

Un succès qui permet à l’US Béni Douala de respirer et d’entrevoir la suite sous de bons auspices. Avec dix points dans son compte et avec seulement six points de retard du leader le CR Béni Thour qui a perdu jeudi passé son derby face au NRB Touggourt 2 à 1. Les camarades de Khelifa Belladjel se sont relancés pour la course à l’accession et il faut seulement enchaîner avec d’autres succès, en commençant par le prochain match face à l’IB Khemis El Khechna, qui reste sur une défaite à Lakhdaria face à l’IBL local qui pointe à la 4e place avec 15 points et avec un point de retard sur les trois leader le CR Béni Thour, le WA Boufarik qui a battu 2 à 0 le CRB Dar El Beida qui a le même nombre de points.

La surprise est venue du stade Mokrani de Ben Aknoun, où l’ES Ben Aknoun a laissé des plumes en s’inclinant devant l’USM Blida sur le score d’un but à zéro. Pour sa part le RC Boumerdès n’a pas saisi l’occasion et s’est contenté d’un nul, un but partout, devant la JS Hai Djabel et c’est le cas aussi pour le RC Kouba qui a été tenu en échec par le CRB Ain Ouessara en faisant 1 à 1. Le NARB Reghaia ferme la marche après sa nouvelle défaite concédée cette fois face à l’ESM Koléa. C’est vraiment la bousculade pour l’accession en Ligue II cette saison, surtout qu’il y aura six équipes qui feront partie des heureux lauréats et éventuellement le meilleur 7e.

Massi Boufatis

Les résultats

NRB Touggourt 2 – CRB Thour 1

IB Lakhdaria 2 – IBKE Khechna 1

US Béni Douala 3 – WR M’Sila 1

ESB Aknoun 0 – USM Blida 1

RC Kouba 1 – CRBA Oussera 1

WA Boufarik 2 – CRBD Beida 0

ESM Koléa 2 – NARB Reghaia 1

RC Boumerdès 1 – JSH Djabel 1