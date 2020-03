Entraînements en solo pour les joueurs

Cette mesure fait suite au communiqué de la FAF invitant les clubs des différents paliers à tracer un programme d’entraînement individuel aux joueurs. Après le report de toutes les manifestations sportives, compétitions et entraînements, jusqu’au 5 avril, à cause du coronavirus, les dirigeants des différents clubs sportifs à l’échelle locale mais aussi régionale et nationale sont en phase de préparer un programme d’entraînement individuel pour leurs joueurs, afin qu’ils puissent maintenir leur forme, et ce en prévision d’une éventuelle reprise des compétitions. Contacté, l’entraîneur du MB Bouira, Salem Gaci, a indiqué que «les joueurs auront chacun un programme individuel, tout en restant en contact avec eux. Ils doivent rester en forme et compétitifs, au cas où il y aurait une reprise du Championnat ».

C’est le cas aussi des clubs de l’E Sour El Ghozlane, l’IB Lakhdaria et même certains clubs du Championnat de wilaya. Cette mesure fait suite au communiqué de la FAF qui, en collaboration avec la DTN, avait invité les clubs des différents paliers à tracer un programme d’entraînement individuel aux joueurs. Des recommandations qui permettront aux footballeurs d’entretenir leur forme et de rester compétitifs. En effet, la Direction technique nationale (DTN) a exhorté les clubs, tous paliers confondus, de tracer un programme d’entraînement individuel, au lendemain de la décision prise par le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) de suspendre jusqu’au 5 avril toutes les compétitions, en raison de l’épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

» Suite à la décision du MJS de reporter toutes les manifestations sportives, compétitions, entraînements, qui sont entrés en vigueur le lundi 16 mars 2020, la FAF, et en concertation avec la Direction technique nationale (DTN), exhorte les staffs techniques des clubs de tous les paliers, de tracer un programme d’entrainement individuel aux joueurs. Cela leur permettra d’entretenir leur forme physique et d’être compétitifs dès la reprise des compétitions » , a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF) dans un communiqué publié sur son site officiel. Par ailleurs, la FAF a informé que même les finales de la Coupe d’Algérie des jeunes catégories prévues le début du mois d’avril (3, 4 et 5) à Ouargla sont reportées jusqu’à nouvel ordre.

» La cellule de suivi de la FAF exhorte toute la famille du football à respecter scrupuleusement les décisions prises par les autorités publiques et sanitaires du pays, et veiller à l’application des mesures préventives édictées par les institutions spécialisées compétentes » , conclut l’instance fédérale. Par ailleurs, selon l’OMS (Organisation mondiale de la santé), la situation est aujourd’hui grave à cause de la propagation du virus Covid-19 dans le monde. Toutefois, le report des compétitions jusqu’au 5 avril est facultatif. La reprise sera, selon l’évolution de la situation sanitaire. En tout cas, la famille sportive, en général, doit donner l’exemple pour endiguer ce virus, qui n’épargne personne. Plusieurs sportifs en Europe, en Asie et en Amérique sont aujourd’hui confinés.

Devant cette situation inédite, la famille sportive, dont les entraîneurs, doit faire montre de tact et gérer la situation, en suivant l’exemple des clubs européens, qui se sont déjà mis au travail, en traçant un programme d’entraînement spécifique à leurs joueurs, avec un suivi rigoureux moyennant un GPS. Il faut noter, au final, que la pratique sportive n’est pas déconseillée, mais elle doit être pratiquée, en respectant certaines mesures, seul chez soi ou dehors, tout en respectant une distance bien précise et surtout ne pas oublier de se laver les mains. Le but est d’éviter la propagation du virus. Pour le moment, seule la prévention pourra vaincre cette pandémie.

M’hena A.