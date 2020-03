Entraînements en solo

Le staff technique de la JSK a accordé cinq jours de repos aux joueurs à l’issue du match face à l’ESS, dimanche passé.

Cependant, il leur a précisé que la direction les appellera pour les informer si la reprise aura lieu samedi ou pas. Comme le ministère de la Jeunesse et des Sports a décidé de suspendre toutes les compétitions au moins jusqu’au 5 avril, tout en fermant les installations sportives par précaution à cause du coronavirus, les Canaris doivent attendre l’évolution de la situation. En d’autres termes, la direction attendra les directives du MJS pour prendre la décision de reprendre les entraînements collectifs ou pas. Mais comme les joueurs doivent garder leur forme, un programme a été tracé pour chacun d’eux. Donc, ils s’entraîneront, en solo. Ainsi, les joueurs sont obligés de gérer cette situation, en attendant que les choses soient plus claires dans les prochains jours. Bien que cela soit difficile, ils doivent se comporter en professionnels, en prenant les précautions qu’il faut pour éviter toute mauvaise surprise. Même le staff médical de la JSK, conduit par le docteur Ahmed Djadjoua, a sensibilisé les Canaris sur le coronavirus qui représente un danger. Tout en leur demandant de suivre le plan de travail qui leur a été tracé, il leur a conseillé d’éviter de sortir, sauf en cas de besoin extrême. Les entraînements pour les jeunes catégories sont également annulés a indiqué la direction kabyle. « Par mesures préventives contre la pandémie de coronavirus, la direction de la JSK tient à porter à la connaissance des athlètes des catégories jeunes, par extension leurs parents, que les séances d’entraînements sont suspendues à compter du 16 mars 2020 et ce jusqu’à nouvel ordre. Vous serez tenus informés de toute nouvelle évolution de la situation » lit-on en effet dans un communiqué publié par la JSK lundi dernier.

Les joueurs, conscients du danger qui les guette, ont décidé d’appliquer les consignes du staff médical à la lettre et chacun appliquera le plan de travail qui lui a été tracé. Sur le plan moral, les gars de Zelfani sont aux anges, après la belle performance réalisée devant l’Aigle noir. Et si le Championnat se poursuit, les coéquipiers du milieu Addadi comptent tout faire pour terminer la saison dans une position confortable. Leur premier objectif reste le titre ou au moins la deuxième place pour assurer une participation à la Ligue des champions, la saison prochaine. C’est aussi le souhait de tous les amoureux des Jaune et Vert, qui rêvent de voir la JSK renouer avec les titres dès cette saison. Cette trêve forcée qu’observe le Championnat est selon toute vraisemblance en faveur de l’attaquant El Tubal, qui est toujours aux soins. Ayant repris les entraînements avec ses camarades, la semaine passée, son état s’améliore de jour en jour. Comme le Championnat ne reprendra pas avant deux semaines, au minimum, il pourra retrouver sa forme. En tout cas, le coach souhaite avoir tous ses joueurs, lors des prochains rendez-vous qui attendent son équipe. Comme la JSK est relancée pour le titre, après son match nul face à son concurrent l’ESS, le technicien tunisien veut avoir toutes ses cartes gagnantes pour terminer la saison en force.

M. L.