ES Bir Ghbalou – DC Boghni, le choc !

Le choc de cette 11e journée du Championnat de la Régionale 2, qui débute aujourd’hui, est incontestablement celui qui met aux prises, au stade de Bir Ghbalou, le leader, l’ESBG, avec son dauphin, le DC Boghni. Ainsi, le chef de file, qui a ramené un nul de son déplacement à Béjaïa, face à l’USMB (0/0), fera de son mieux pour continuer sur sa lancée et pourquoi pas creuser l’écart sur son invité du jour. Cela étant, les visiteurs ne se déplacent pas en victimes mais pour revenir avec le meilleur résultat possible.

En tout cas, un succès leur permettra de prendre les commandes du groupe, étant donné qu’un petit point les sépare, alors qu’un nul les confortera dans leur 2e place. D’autant plus que le CRB Kherrata et l’US Soummam, qui viennent après, ont deux points de retard. Le premier est au repos (exempt), alors que les Béjaouis jouent en déplacement face au MC Bouira.

Une équipe qui a réalisé, jusque-là, un parcours moyen. Sans conteste, les gars de l’USS n’ont qu’un seul objectif : gagner et espérer une défaite du dauphin face au leader pour prendre la 2e place. Pour sa part, le FC Tadmaït, qui a réalisé l’exploit, lors de la précédente journée, en battant les gars de la JS Boukhalfa sur le score de 2 à 1, chez eux, reçoit l’USM Béjaïa. Une rencontre où le FCT doit sortir le grand jeu pour contrer les visiteurs qui veulent se racheter, après le nul de la précédente journée. Pour les clubs mal-classés, le RC Seddouk, qui est 12e, reçoit l’ES Draâ El Mizan avec comme objectif d’effacer le revers de la précédente journée devant son voisin de la JS Akbou.

De son côté, l’ES Timezrit, qui va de mal en pis avec cette peu enviable 14e et avant-dernière place, affronte, at home, la JS Boukhalfa. Un match de rachat pour les deux antagonistes. Enfin, les deux clubs d’Akbou jouent à domicile, où l’OA, qui était forcé au repos, lors de la 10e journée (exempte), reçoit le dernier du classement, à savoir le WR Bordj Menaïel. Son unique but étant de prendre le gain du match et par la même occasion gagner au moins une place au classement, d’autant plus que le CRBK, qui a 17 points, est au repos forcé à son tour.

Ainsi, les deux points qui séparent les Montagnards et les Bleus font qu’ils aspirent au moins à monter sur le podium. Il en est de même pour la JS Akbou, avec huit matchs sans défaite, qui se déplace chez une équipe qui alterne le bon et le moins bon, à savoir : Hamzaoui d’Aïn Bessam. Les hommes du président Farès Barache sont alors décidés à enregistrer un 9e match sans défaite.

R. M.