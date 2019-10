ES Tizi Wer et AS Oued Ghir pour la confirmation

Les pensionnaires du Pré-Honneur de Béjaïa jouent, cet après-midi, pour le compte de la 2e journée, synonyme de confirmation pour les uns et de rattrapage pour les autres. D’ailleurs, les regards sont braqués vers les équipes qui ont fait sensation, lors du premier round, à savoir : l’ES Tizi Wer et le revenant l’AS Oued Ghir. Ces dernières ont à cœur de confirmer leur bonne entame de saison, à l’occasion de cette journée, au cours de laquelle ils évoluent à domicile. Auteurs d’une précieuse victoire sur le terrain de Boudjelil face à la SRB Tazmalt, les gars du village Tizi Wer accueillent la JS Béjaïa, accrochée par le FE Tazmalt, avec l’objectif de remporter leur deuxième succès de la saison et rester en tête du classement.

De son côté, l’AS Oued Ghir reçoit l’Olympique de Tazmalt dans un duel propice pour les ex-Réunionnais afin de confirmer leur large succès à l’extérieur face au CSA/Tizi Tifra. Revigoré par son point du nul ramené d’Ighzer Amokrane, l’Olympique d’Akfadou reçoit, pour sa part, le relégué, le SRB Tazmalt, avec la ferme intention de remporter sa première victoire. Quant à l’US Sidi Ayad et à la FE Tazmalt, elles reçoivent, respectivement, le WRB Ouzelaguen et le CSA/Tizi Tifra. Des équipes qui feront de leur mieux pour signer leur première victoire en Championnat, chose qui ne sera facile devant deux bons adversaires qui jouent aussi pour la gagne.

T. H.

Le programme

FE Tazmalt – CSA Tizi Tifra

ES Tizi Wer – JS Béjaïa

AS Oued Ghir – OS Tazmalt

US Sidi Ayad – WRB Ouzellaguen

OC Akfadou – SRB Tazmalt