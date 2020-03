ESS – JSK télévisé

Même si le choc de cet après-midi, entre l’ESS et la JSK, se joue à huisclos, pour des raisons sanitaires (coronavirus), le service des sports de l’ENTV a décidé de le transmettre en direct sur le petit écran. En effet, il passe en direct sur la chaîne terrestre (ENTV) et sur Canal Algérie à partir de 17h00, au grand bonheur des milliers de supporters des deux clubs et des amoureux de la balle ronde.

M. L.