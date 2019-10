Et de deux pour le FC Béjaïa !

Dans le football féminin, s’il y a un club qui est en train de créer la sensation, c’est bel et bien le FC Béjaïa. En effet, contrairement aux précédentes saisons, où il débutait timidement, cette année, il a entamé l’exercice sportif 2019-2020 avec deux victoires de suite. Les poulains d’Abderrahmane Mehenni ont ainsi réussi à se défaire de leurs invitées de l’AS Oran-Centre qu’elles ont battues sur le score de deux buts à un. Pourtant, les visiteuses avaient ouvert la marque à la 60’ par l’intermédiaire de Milouda, avant que l’équipe locale égalise à la 87’ par Djouhri et Kenouche. Avec ce 2e but dans les arrêts de jeu, soit à la 94’, l’équipe oranaise a été mise KO.

De son côté, le CF Akbou, qui a reçu, au stade de Guendouza, les filles de la JF Khroub, n’a pu prendre les trois points, et ce malgré le but inscrit à la 1re minute par Saïda Aït-Mahdi. Les visiteuses égalisent à la 40’ et prennent un point de ce déplacement. Le 3e club de la wilaya de Béjaïa évoluant dans ce palier, à savoir l’ESF Amizour, n’est pas sortie indemne de son déplacement à Ouled Fayet. Les filles de Nadia Belala ont tenu pendant une mi-temps, avant de fléchir durant la deuxième, notamment après l’expulsion de Fouzia Baki à la 65’, laquelle a marqué le 1er but de l’ESFA à la 53’.

C’est dire que l’infériorité numérique a désavantagé les joueuses d’Amizour, qui reviennent bredouilles. Notons les trois cartons réalisés dans les trois rencontres restantes par l’ASE Alger-Centre, qui a écrasé l’AS Intissar d’Oran chez cette dernière, sur le score de 9 à 0. L’Affak de Relizane en a fait de même, en battant le nouveau promu, l’AR Guelma, sur le score de 8 à 1. Mais le plus gros score de la journée est à mettre à l’actif du FC Constantine, qui a atomisé, chez lui, le MZ Biskra sur le score de 11 à 0.



R Medhouche

Les résultats

ASS Nationale 4 – ESF Amizour 2

CF Akbou 1 – JF Khroub 1

Intissar Oran 0 – ASEA Centre 9

FC Béjaïa 2 – AS Oran-Centre 1

FC Constantine 11 – MZ Biskra 0

AR Guelma 1 – Affak Relizane 8