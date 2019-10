Et de deux pour l’OS Mouldiouane

Les Oiseaux de Mouldiouane ont engrangé, avant-hier, leur seconde victoire de suite aux dépens cette fois du FC Ouadhias. Un tonitruant début de saison pour les Banlieusards de Draa Ben Khedda qui n’ont pas fait dans les détails en confirmant leur dernier succès (1-0) à l’extérieur face à l’ASC Ouaguenoun, grâce à trois belles réalisations signées par l’enfant du club, Khaled Benarbane, auteur d’un doublé, et un but d’Anis Namane. Il faut dire aussi qu’au-delà de cette victoire importante, les Oiseaux ont fourni une très bonne prestation face à un adversaire qui ne pouvait rien devant le rythme de jeu imposé par les locaux qui ne laissaient pas trop d’espace à leurs antagonistes du jour. Aussi, en attendant les résultats des six rencontres restantes prévues pour aujourd’hui, l’OS Moulediouene prend provisoirement la tête du classement avec six points .Un carton plein qui ne sera pas sans mettre en confiance les coéquipiers de Benarbane qui semblent déterminés à retrouver dès la saison prochaine la Régionale 2.

S. Klari