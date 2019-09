Et de quatre !

Le Mouloudia de Bouira a livré sa quatrième et dernière joute amicale, vendredi dernier au stade Bourouba Saïd, face au nouveau pensionnaire de la Régionale 1, l’Olympique El-Kseur. Lors de cette ultime rencontre avant la première journée du championnat, prévue samedi prochain et lors de laquelle le MBB recevra le DRB Baraki, l’entraîneur Hamdani a donné plus de temps de jeu à l’effectif qui sera probablement aligné lors du premier match officiel de la saison : Kebbache dans la cage ; Saïdoune Amine, Boussaâdi, Chabi et Athmane, en défense ; Chedani, Taleb, Chalabi, au milieu ; Belouarem, Karoun et Lahouazi, en attaque.

Ce sont les camarades du capitaine Amine Saïdoune qui ont ouvert le score dès le premier quart d’heure par l’intermédiaire de Lahouazi Youcef. La première mi-temps était équilibrée avec des duels en milieu de terrain. Le buteur Lahouazi cède sa place pour Ben Belaïd, alors que Karoun a été remplacé par Nouicer. Avant la pause, les Olympiens ont réussi à niveler la marque, profitant d’un flottement en défense. En seconde mi-temps, les visiteurs ont mis plus de panache, en multipliant les attaques. Ils finiront, d’ailleurs, par ajouter le second but. Le coach Hamdani procéda, dès lors, à d’autres changements : Fetheddine Hamza prend la place d’Akil au moment où Boukhelf remplace Chabi. Même les deux gardiens Ouamrane et Draoui ont été incorporés.

Le deuxième but des visiteurs a fait réagir le Mouloudia qui a carrément occupé les espaces de jeu, en exerçant une énorme pression sur son adversaire. A quelques minutes du sifflet final, Chedani, égal à lui-même, remet les pendules à l’heure. Et c’est sur ce score de parité que le référé met un terme aux hostilités entre les deux équipes. Après cette rencontre, les joueurs du Mouloudia ont eu droit à deux jours de repos (samedi et dimanche). La reprise est prévue aujourd’hui lundi, à partir de 9 heures, stade Bourouba Saïd.

M. A.