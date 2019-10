Et de trois pour l’E Sour El Ghozlane

C’est la troisième victoire de suite en autant de rencontres pour l’Entente Sour El Ghozlane, qui évolue dans le Groupe Centre-Ouest de la Division inter-régions. Ainsi, le club drivé par Mounir Dob vient de remporter son match disputé à domicile face à l’ES Berrouaghia par la plus petites des marges. L’unique réalisation était l’œuvre de Baghdali à la 25e minute. Désormais, l’Entente Sour El Ghozlane occupe le fauteuil de leader avec neuf points, ex-æquo avec le WAB Tissemsilt.

A noter le retour de son défenseur axial Boukhalfa, incorporé par Dob au début de la seconde mi-temps. Un retour très attendu qui a donné plus de tonus à ces coéquipiers. Par ailleurs, l’équipe a joué toute une mi-temps réduite à dix, suite à l’expulsion de Boualemallah pour cumul de cartons. Malgré cela, les joueurs n’ont pas fléchi et son restés soudés, au milieu du terrain et en défense, en procédant à des contre-attaques rapides mais pas efficaces. De ce fait, ils n’ont pas pu ajouter un autre but. Pour rappel, les gars de l’Entente disputeront leur prochain match le samedi 12 octobre, à Boukadir, face au CRBB local, qui reste sur une nette victoire (2 – 0) à domicile devant le CAS Abdelmouméne. Le CRBB compte six points, deux victoires et une défaite.

M’hena A.