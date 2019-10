Fatah Chalal à la barre technique

Après la démission de Aziz Teriaki de la barre technique du RC Boumerdès, c’est le co-entraîneur Fatah Chalal qui a pris le relais. Chalal Fatah ce technicien de qualité, qui a roulé sa bosse un peu partout, a pris les commandes de la barre technique et il a dirigé les séances d’entraînements de la semaine, et a préparé l’équipe pour le match de cet après-midi, qui les attend au stade Brakni à Blida, face à l’USMB, dans le cadre de la 4e journée du championnat de la division national amateur groupe centre. Contacté hier matin au téléphone, le nouvel entraîneur du RC Boumerdès se montre confiant et optimiste quant à l’avenir de l’équipe et reste persuadé que cette dernière peut surprendre Blida sur son terrain et devant ses supporters: « J’ai axé mon travail cette semaine sur le côté psychologique et le volet tactique.

Les joueurs étaient très affectés après le revers concédé face à l’IB Lakhdaria, mais ils ont pu reprendre confiance et ont mis de côté cet échec. Ils sont tous animés d’une grande volonté et veulent se racheter face à l’USMB » et de conclure : « On sait bien que notre mission ne sera pas facile devant l’USMB qui a perdu le derby face au WA Boufarik, mais nous aussi on n’a pas le choix. On se présentera au stade Brakni avec la ferme intention de gagner et rien d’autre. Je crois qu’on a des atouts à faire valoir pour revenir de Blida avec un bon résultat et refaire surface en championnat. L’erreur n’est pas permise et je n’accepterai pas la défaite. Je fais confiance aux joueurs et je reste persuadé qu’ils vont se transcender et sortiront le grand jeu et relèveront le défi face aux Blidéens ». Pour les poulains de Fatah Chalal, le rendez-vous de cet après-midi au stade Brakni sera déterminant pour la suite du championnat, surtout que lors de la prochaine journée, ils accueilleront leurs homologues de l’US Béni Douala.

Massi Boufatis