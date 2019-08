Fatah Chalal nouvel entraîneur

L’entraîneur Fatah Chalal qui a drivé la saison passée la formation de l’OS Moulediouane, où il a enregistré de bons résultats, au début du Championnat, avant de claquer la porte, s’est engagé avec le pensionnaire de la DNA du groupe Centre, le Racing Club Boumerdès. Un saut vers un club de division supérieure qui lui permettra d’avoir plus d’expérience dans sa carrière d’entraîneur.

Ce jeune technicien épaulera dans sa mission l’entraîneur en chef, Teriaki Aziz, qui est, lui aussi, passé par les Oiseaux Sportifs de Moulediouane, il y a deux saisons. Ils formeront certainement un bon duo. L’information de son engagement avec le RCB nous a été confirmée par le concerné lui-même : «Oui, j’ai rejoint officiellement le staff technique du RCB. C’est le coach Teriaki Aziz qui a insisté pour que je l’épaule dans sa mission et je n’ai pas hésité un seul instant à accepter sa demande. Inch’Allah, on fera du bon travail ensemble, au RCB, et on réalisera de bons résultats.»

Et de conclure : «On a commencé le travail mardi (ndlr, avant-hier) avec l’entame de la prospection, en attendant d’arrêter l’effectif dans quelques jours. J’avais des contacts avec la JS Azazga et j’ai même discuté avec le président de la section football, Mouloud Sahi. Le destin m’a ramené au RC Boumerdès. Inch’Allah, je réussirai ma mission d’adjoint de l’entraîneur, aux côtés de mon ami Teriaki Aziz.» Il est à signaler que le RC Boumerdès a lancé sa préparation d’intersaison, avant-hier, au stade de Boumerdès, avec le début des journées de prospection. Le staff technique ne tardera pas à arrêter l’effectif de la saison 2019-2020 pour entrer dans le vif du sujet.

M. B.