Faux pas interdit pour le DRB Kadiria

Le leader, le DRB Kadiria, talonné de près par l’Olympique Adjiba, n’a plus le droit à l’erreur, sachant qu’un seul point sépare les deux équipes. Le DRBK, qui reçoit l’E Oued Berdi, pour le compte de la 15ème journée, ne jure que par la victoire pour consolider sa place de leader, tout en étant à l’écoute de son concurrent directe, l’OC Adjiba, qui évolue en dehors de ses bases, face à Affak Bordj Okhriss. Ceci dit, l’affiche de cette journée est sans doute la rencontre entre Bordj Hamza de Bouira et USC Aïn Laloui, d’autant plus que l’équipe de Bouira compte une rencontre en moins devant le FC Thamelahth qui, en cas de victoire, se rapprochera de la tête du classement.

La JS Kadiria reçoit, pour sa part, le FC Thamelahth, qui reste sur un surprenant match nul concédé à domicile face au WR Dirah. Une déconvenue qui l’a carrément éloigné de la course au titre. Quant au WR Dirah, il reçoit Nedjm Lakhdaria pour la confirmation, au moment où la lanterne rouge, le CR Bordj Okhriss, affronte l’Olympique de Raffour.

M’hena A.

Le programme

Aujourd’hui à 14H

ES Bouakeul – SA Sétif

Hydra AC – MB Bouira

NRC Boudjelbana – JS Azazga

NRB Grarem – IRB Berhoum

USM Sétif – FC Bir El Arch

AS Bordj Ghedir – DRB Baraki

CRBE Hamadia – ASCO Zouai

Demain à 14H

JS Boumerdès – JSB Menaiel