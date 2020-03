Favorable pour la JS Bordj Menaïel

Les poulains de Seddiki sont décidés à ne pas rater cette occasion pour donner de la joie à leurs supporters. Le leader, la JS Bordj Menaïel, part cet après-midi avec les faveurs des pronostics, lors de cette 24ème journée de l’Inter-régions, groupe Centre-Est, car elle a l’aubaine de recevoir, au stade Takejrad et devant son public, le Hydra AC. Un match à ne pas rater pour les Coquelicots, qui ne sont qu’à six points de l’accession, au palier supérieur. Les poulains de Seddiki sont décidés à ne pas rater cette occasion pour donner de la joie à leurs supporters qui sont, comme d’habitude, nombreux dans les gradins.

En tout cas, ils sont bien partis pour s’imposer devant les gars d’Hydra. Mais ils doivent faire attention à cette équipe capable de créer la surprise. Reste que la JSBM est déterminée à rafler la mise et rien ne semble l’arrêter. De son côté, le MB Bouira version Salem Gaci, qui est en train de réaliser une ascension fulgurante, ne compte pas s’arrêter, en si bon chemin. Il est décidé à gagner, cet après-midi, lors de la réception de l’AS Bordj Ghedir.

Un match déterminant pour le MBB, lequel veut s’offrir une place sur le podium, sachant que le dauphin, l’USM Sétif, défie le 3ème au classement, à savoir la JS Boumerdès, au stade Djilali Bounaâma, tandis que le 4ème, le NRB Grarem, est en appel chez le FC Bir El-Arch. Une chose est sûre, les Bouiris sont animés d’une volonté d’acier et ne jurent que par la victoire face à Bordj Ghedir. Enfin, la JS Azazga, qui accumule les échecs, elle qui n’a récolté qu’un petit point, lors des quatre derniers matchs joués, est en danger à Berhoum. Les Azazguis y donnent la réplique à l’IRBB, qui pointe à la 6ème place et qui est en course pour l’accession.

Mais le président de section de la JS Azazga, Mouloud Sahi, ne perd pas espoir de voir son équipe revenir dans la course pour l’accession : «On garde nos chances intactes pour l’accession, mais à la seule condition de faire le plein, lors de nos deux prochaines sorties, contre l’IRB Berhoum et le NRC Boudjelbana.» Reste à savoir si les coéquipiers de Malik Ihadjadène sont capables d’atteindre cet objectif, surtout que l’équipe est classée à la 13ème place avec 29 points et fait partie des équipes relégables, en Régionale une, après 23 matchs joués. Réponse à la fin du match.

Massi Boufatis