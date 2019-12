Fin de mission pour Rachid Berkoud

La saignée continue dans les différents paliers avec le limogeage des entraîneurs, ou d’une manière diplomatique, des séparations à l’amiable. C’est le cas au NA Redjaouna, où le coach Rachid Berkoud engagé l’été dernier afin de jouer pour une place honorable, s’est retrouvé éjecté de son poste à l’issue de la rencontre jouée avant-hier au stade Oukil Ramdane de Tizi Ouzou face à l’Olympique Tizi Rached. Un match qui s’est soldé par la victoire des Olympiens de Tizi Rached sur le score de deux buts à un.

Une défaite de trop pour les coéquipiers de Bellal Massinissa, qui ne totalisent que six petits points sur les 30 possibles. L’équipe pointe, ainsi, à l’avant-dernière place avec trois points d’avance seulement sur la lanterne rouge, le RC Betrouna, qui ferme la marche avec trois unités dans son compte. Les dirigeants du NA Redjaouna, à leur tête Mourad Djebara, ont mis fin à la mission du coach Rachid Berkoud pour mauvais résultats. Les deux parties se sont séparées à l’amiable et la direction s’est déjà mise à la recherche de son successeur et d’après nos sources, le président avait rendez-vous hier avec l’ex-coach du FC Tadmaït, Mohamed Merbatène dit Moh Goha, dans le but de le convaincre de prendre la barre technique.

Massi Boufatis