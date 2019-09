Fin du stage d’Aïn Draham

L’Étoile Sportive Féminine Amizour, présidée par Fatah Milane, a achevé, mardi dernier, son stage de 12 jours effectué à Aïn Draham, en Tunisie. Lors de cette période, le staff technique a directement opté pour la phase précompétitive, tout en programmant des séances au quotidien, histoire de maintenir en forme les joueuses et de leur permettre de préparer, comme il se doit, la 1ère journée du championnat. A signaler que cette dernière aura finalement lieu dans la 1ère semaine du mois d’octobre au lieu du 27 de ce mois, comme décidé initialement. Pour sa toute première rencontre de la saison, l’ESFA receva le club voisin du CF Akbou, au stade Larbi Touati.

Pour revenir au stade d’Aïn-Draham (Tunisie), le club a joué trois joutes amicales, dont la première, le 10 septembre au niveau du complexe sportif d’Aïn Draham, l’a opposé à l’équipe masculine des U17 de ER Khemiri locale, que les capées de Nadia Belala ont battue sur le score sans appel de 3 à 0. Des réalisations signées Hind Kaci à la 14’, Nabiha Bentorki à la 34’ et Wahiba Kadri à la 65’. La 2e joute amicale a eu lieu le jeudi dernier face à l’ASF Nefza de Tunisie, que les Béjaouies ont battue sur le score de 2 à 0, au stade de la ville de Nefza. C’est Nabiha Bentordki qui a ouvert la marque à la 33’ alors que Fouzia Bakli a ajouté un 2e but à la 86’.

Concernant la 3e et dernière rencontre, elle s’est jouée le 14 du mois en cours face à la même équipe de Nefza (Tunisie), au complexe sportif d’Aïn-Draham. Là encore, les filles de l’ESFA ont battu leurs homologues, cette fois-ci sur un score plus lourd : 6 à 0. Dans une rencontre dominée par les Amizouroises, les buts ont été inscrits par Ghorfati Fatiha à la 8’, Bentorki à la 14’ et à la 31’, Izem Houda à la 24e minute, Sara Rekima (43’) et enfin Ledia Yahiaoui à la 73’. Dans l’ensemble, l’équipe a effectué un bon stage avec de bénéfiques matchs amicaux au cours desquels l’attaque a inscrit la bagatelle de 11 buts, alors que la défense n’en a encaissé aucun. Ce qui reste de bon augure pour la suite, bien que les équipes Tunisiens soient d’un niveau tout juste moyen et que le championnat sera une autre paire de manche.

