Fin hier du stage de Tigzirt

Le mini-stage effectué par la JSK à Tigzirt a pris fin hier vendredi, avec un match amical disputé face aux espoirs dans la matinée à Mizrana. Une rencontre qui s’est soldé par la victoire des camarades du capitaine Nabil Saâdou sur le score de 3 buts à 1.

Les buts de la JSK ont été marqués par Iratni, Souyad et Belghrebi, contre une réalisation pour la reserve de la JSK inscrite par le jeune Maaziz. Les Canaris sont rentrés donc hier en fin d’après-midi à la ville des genêts où ils continueront leur préparation pour les prochains rendez- vous.

Durant ce mini-stage, le groupe a travaillé les différents volets, physique, technique et psychologique. «Ce regroupement à Tigzirt nous a permis de décompresser après les mauvais résultats des derniers matchs. Le travail accompli sera on ne peut plus bénéfique pour les prochains rendez-vous.

Notre objectif est de revenir en force dès le prochain match face à l’ESS. Nous sommes toujours à la deuxième place et nous défendrons à fond nos chances de terminer la saison sur le podium. Je veux découvrir l’Afrique avec la JSK dès la saison prochaine», a déclaré Saâdou sur le site officiel de la JSK.

Les Kabyles auront encore devant eux une bonne semaine pour bien préparer le match face à l’ESS prévu pour samedi prochain 2 mars à partir de 17h45, au stade du 1er novembre. Dumas veut à tout prix que l’équipe renoue avec les victoires dès le week-end prochain, afin de retrouver le moral et la confiance perdus lors des derniers matchs. L’objectif est donc de battre l’ESS.

Le cas Benyoucef réglé

Comme annoncé sur ces mêmes colonnes, la commission de discipline de la JSK a infligé une amende financière à Benyoucef en plus de l’avoir privé du stage de Tigzirt. Ayant refusé, dans un premier temps, de s’entraîner avec l’équipe réserve, le milieu de terrain est revenu à de meilleurs sentiments et a accepté la décision de la commission de discipline. Il a en effet rejoint, avant-hier, l’équipe réserve avec laquelle il s’est entrainé sous la houlette du coach Kherroubi.

Le joueur a eu une discussion avec le président Mellal et son cas est désormais réglé. Pour avoir refusé de rejoindre la réserve, il risquait une exclusion du club. Cependant, tout porte à croire qu’il ne sera pas concerné par le prochain match de son équipe face à l’ESS, sauf changement d’avis du coach Dumas. Celui-ci ne badine en effet pas avec la discipline et n’hésite pas à sanctionner les joueurs récalcitrants, comme ce fut le cas de Boukhanchouche et Benaldjia qui ont été libérés.

Tizi Bouali reprendra aujourd’hui

Ce fut également le cas du gardien Oussama Benbot, rétrogradé en équipe réserve avant qu’il réintègre l’équipe fanion dernièrement.

Le jeune défenseur de la JSK, Bilel Tizi Bouali, reprendra aujourd’hui le chemin des entraînements avec la JSK, après avoir participé au stage de l’équipe olympique qui a affronté en amical la Tunisie, à Tunis. Le retour du défenseur donnera une solution supplémentaire au coach Dumas lors du prochain match face à l’ESS.

Il pourra donc choisir entre Tizi Bouali et Souyad pour épauler le capitaine Saâdou lors de ce match décisif face aux Sétifiens. Ayant bénéficié de deux jours de repos après son retour du stage de l’équipe olympique, l’enfant de Tizi Ouzou entamera la préparation du rendez-vous de samedi prochain dès aujourd’hui.

Joint, Tizi Boulai nous a confié : «Le stage avec l’équipe olympique s’est très bien déroulé et j’ai donné le meilleur de moi même. Je reprendrai donc avec la JSK dès samedi (ndlr aujourd’hui) et je ferai tout pour être prêt sur tous les plans pour le match face à l’ESS et être titularisé par le coach».

M. L.