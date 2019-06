«Former les jeunes talents»

Le président du WA Béjaïa, club créé en 2009, revient dans cet entretien sur la saison sportive 2018-2019 et les perspectives d’avenir pour son club.

La Dépêche de Kabylie : Quel est votre avis sur la saison toujours en cours ?

Karim Lamri : En tant que direction du club, nous avons réussi à atteindre 95 % de nos ambitions, malgré le fait que nous n’ayons pas encore achevé la saison avec les cadettes, qui se sont qualifiées au Challenge national, prévu les 28, 29, 30 juin à Constantine. Mais chez les seniors, on a terminé la saison avec le maintien assuré au palier de la Nationale 1, sachant que cette catégorie a atteint les demi-finales.

Quels enseignements tirez-vous du parcours réalisé par chaque catégorie ?

Nos minimes ont réalisé un parcours honorable. Cette catégorie a atteint la finale du Challenge national mais n’a pas pu remporter le titre. C’est dommage par rapport à ce qu’elle avait montré depuis le début de la saison. Il en est de même pour nos cadettes, qui ont réalisé un parcours des plus honorables où aucune défaite n’a été enregistrée durant la saison. Cette catégorie avait terminé en tête au Championnat de wilaya puis s’est qualifiée au Challenge national, sans oublier la Coupe d’Algérie remportée haut la main.Je suis très fier de nos cadettes et de leur haut niveau.

Qu’en est-il des moyens financiers dont dispose le WAB ?

Nos moyens financiers sont comme ceux des clubs de la wilaya. Ils proviennent des subventions de l’APC, de la DJS et de l’APW et, de temps en temps, on arrive à avoir des partenaires qui nous aident du mieux qu’ils peuvent. Permettez-moi de vous dire qu’au niveau de notre club, on cherche un partenaire officiel, comme le foot, du moment que nous sommes à la Nationale 1 et que nos équipes alimentent l’Equipe nationale avec des joueuses de talent. Notre objectif est d’avoir une Equipe nationale digne de ce nom, qui représentera notre pays dans les compétitions de haut niveau.

Quelles sont les perspectives du WA Béjaïa ?

Former des jeunes talents. Aussi, nous avons des ambitions à la hauteur de ce que le club avait montré jusque-là et de ce qu’il peut montrer à l’avenir. Notre objectif à moyen et long terme est de participer à toutes les compétitions internationales. On fera tout pour que le WAB devienne un grand club.

Entretien réalisé par Rahib Medhouche