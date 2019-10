Hakim Benali nouveau président

L’Union Sportive Olympique Amizour, qui joue dans la Régionale 1, a désormais un nouveau président. Il s’agit de Hakim Benali, élu, vendredi passé, lors d’une Assemblée générale élective, tenue au niveau de la salle de délibération de l’APC d’Amizour. Il est à rappeler que le début de l’AG a été entamé par la Commission de recueil des candidatures, qui n’avait reçu aucun dossier de candidature pour la présidence du club, jeudi passé dans la soirée. Cela a poussé les présents à ouvrir un débat où ils ont tous convergé vers l’élection obligatoire d’un nouveau président.

Ainsi, Hakim Benali a été proposé. Il a certes accepté cette mission mais avec des conditions dont, notamment, le fait que tout le monde travaille la main dans la main pour le bien de l’USOA. Autrement dit, il veut être aidé dans sa mission. «Effectivement, on ne pouvait laisser le club ainsi. Personnellement, je n’étais pas candidat mais vu la situation du club, on m’a proposé de prendre sa présidence et j’ai accepté, mais avec des conditions. Il faut que tout le monde mette la main dans la main pour sauver ce club et le remettre à la place qui lui sied. Si ce n’est pas cette saison, ce sera durant les prochaines», a indiqué le nouveau président de l’US Oued Amizour.

Et de poursuivre : «L’USOA est l’affaire de tous, pas de Hakim Benali ou bien de X ou Y. Seul, je ne pourrais rien faire. La seule chose que j’ai promise aux présents, c’est de régler la situation administrative du club.» A noter que Benali a été élu à l’unanimité par les membres présents jusqu’à la fin de la saison du moment que le mandat olympique d’achèvera en juin 2020. Il faut dire aussi qu’il n’est pas inconnu dans la maison des Rouge et Noir puisque, à chaque fois que le club a besoin de ses services, il était toujours là pour lui venir en aide, que ce soit sur le plan humain ou matériel, comme c’était le cas lors des saisons 2017/2018 et 2018/2019. A l’époque, il était président de la Commission de sauvegarde du club, en janvier 2018, puis président du directoire, en décembre de la même année, pour clôturer l’exercice, où le club était en Inter-Régions.

R. M.