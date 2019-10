Hammouche et Lardjene de retour

Ce qui n’était qu’une rumeur est devenu réalité. En effet, selon le secrétaire général du club, Kessi Khelaf, la formation de Sidi Aïch (SSSA), qui évolue en Division honneur de la Ligue de Béjaïa, vient d’enregistrer deux nouvelles recrues. Il s’agit du gardien Riad Hammouche et de l’avant-centre Koceila Lardjene, qui font leur retour au club de leurs premiers amours, le SSSA.

Connaissant la valeur de ce gardien et de cet avant-centre, on peut d’ores et déjà dire que le doyen des clubs de la Kabylie a bénéficié d’un bon renfort. Pour rappel, Riad Hammouche a été gardien de but titulaire de l’USO Amizour du temps où cette équipe évoluait en National amateur. Il a aussi joué à l’OS El Kseur et à l’ES Timezrit. Pétri de qualités, Hammouche compte redoubler d’efforts, après une année sabbatique, afin de réussir sa saison. Dans ce sens, il dira : «L’entraîneur Samir Amaouche a su me convaincre de revenir. Je n’oublierai jamais que c’est le SSSA qui m’a permis de briller.

Raison pour laquelle, je ne pouvais lui tourner le dos. Ainsi, je vais mettre mon expérience au service des jeunes, qui composent cette équipe. Nous allons mettre la main dans la main pour réaliser une bonne saison, même si on va jouer hors de nos bases.» Quant à l’avant-centre Koceila Lardjene, qui a évolué la saison écoulée à la JS Akbou, où il avait inscrit plus de 15 buts et qu’on surnommait «le chasseur de buts», il va certainement réjouir l’entraîneur Samir Amaouche et les supporters. A noter qu’après la signature de sa demande de licence, il a confié : «Les supporters et le coach n’ont eu de cesse de me solliciter. Je suis fier de revenir dans mon ancien club et de faire partie de cette équipe qui représente toute une région. Je ferai tout pour aider mon équipe, en la faisant profiter de mon expérience.»

Tahar H.