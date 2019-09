Hanouti a du temps à rattraper

Les choses se sont précipitées ces derniers jours chez le pensionnaire de la Régionale 2, le Racing Club de Seddouk. La barre technique du club a désormais un nouveau patron. Suite au départ du duo Louala-Hamlat, après plus d’un mois de préparation, le temps pressait. Les responsables du club n’ont pas tardé à trouver un successeur, jetant leur dévolu sur le coach de l’équipe des juniors, Omar Hanouti, qui a déjà coaché le RCS et qui connaît donc bien la maison.

Joint par téléphone, le nouveau coach dira : «Je suis officiellement le nouvel entraineur des Verts. J’ai eu un entretien avec les responsables du club et on s’est mis d’accord». Hanouti se dit «capable de relever le défi», assurant que «Seddouk a toujours été une pépinière de jeunes talents et l’objectif sera donc de construire un bon groupe capable de faire un parcours honorable». Le nouvel entraîneur du RCS lance par ailleurs un appel à l’ensemble des supporters, leur demandant de «soutenir l’équipe qui aura besoin de leur précieux encouragement», avant d’ajouter : «Je demande à toute la famille sportive du RCS de s’unir, de s’impliquer davantage et d’aider le club. Ensemble la main dans la main, on pourra mener l’équipe à bon port.

J’en suis convaincu». Hanouti a déjà entamé son travail de préparation avec son nouveau club. Quant à l’homme à tout faire chez les Verts de Seddouk, à savoir Djamel Kobbi, que nous avons rencontré, il s’est montré très satisfait de la désignation d’Omar Hanouti à la tête de la barre technique dont il dit avoir «toujours apprécié le travail». Il dira : «On a vécu une période difficile. Figurez-vous, après plus d’un mois de préparation, six de nos joueurs nous ont quittés pour aller rejoindre la JS Akbou. Cela nous a vraiment mis dans l’embarras. On a dû tout revoir, mais les choses vont dans le bon sens, puisqu’on est en train de finaliser avec quelques joueurs qui vont les remplacer.

Vous aurez les noms une fois qu’on aura tout finalisé avec eux. Le plus urgent était de rattraper ce retard». Et de préciser : «Il est vrai qu’avec le manque de moyens financiers, notre mission est difficile, mais je pense qu’en redoublant d’efforts et en allant ensemble dans le même sens, on atteindre le maintien qui est notre objectif, pourvu que chacun y mette du sien». Avec un effectif qu’il connaît parfaitement, l’entraîneur Hanouti a sous sa coupe de jeunes joueurs de qualité, pour composer une équipe capable de réaliser son objectif et jouer les trouble-fête dans ce groupe A de la Régionale 2. Même si ce ne sera pas chose aisée, car la concurrence sera rude, vu la présence d’excellentes formations comme l’ES Bir Ghbalou, WR Bordj Menaïel, CRB Kherrata, USM Béjaïa, MC Bouira, Olympique Akbou et DC Boghni, qui ambitionnent tous d’accéder au palier supérieur avec le nouveau système de compétition qui sera appliqué dès la saison prochaine.

Tahar H