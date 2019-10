«Heureux de retrouver l’équipe»

Le joueur de la JSM Béjaïa, Samir Chaouchi, ne cache pas sa satisfaction d’avoir retrouvé, cette semaine, ses camarades après une longue traversée du désert due à une intervention chirurgicale subie au genou le mois de mai dernier.

La Dépêche de Kabylie : Comment s’est passé votre retour aux entraînements ?

Samir Chaouchi : Cela s’est passé le plus normalement du monde après avoir reçu le feu vert du staff médical du club pour réintégrer le groupe cette semaine, à l’occasion de la séance de reprise des entraînements de mon équipe. Cela dit, je dois avouer aussi que j’attendais ce moment depuis un certain temps car ce n’est pas du tout facile de rester inactif pendant toute cette période. Je suis passé par des moments très durs mais j’ai dû accepter mon sort parce que cela fait partie aussi de la vie d’un sportif. Pour cela, il fallait vraiment faire preuve de patience et croire aussi qu’un jour, tout finira par revenir à la normale. Dieu merci, grâce aussi au soutien moral de tout mon entourage, j’ai pu surmonter la pente et réintégrer enfin les rangs de mon équipe en attendant de retrouver toute la plénitude de mes moyens pour pouvoir renouer avec la compétition officielle.

Que vous inspire la situation de votre équipe qui peine à gagner le moindre match depuis le début de saison ?

J’espère qu’avec le retour du staff technique actuel, les choses finiront par s’améliorer sur tous les plans. Ça se voit déjà aux entraînements, puisque le groupe travaille actuellement dans une excellente ambiance et la touche du coach Bouakaz, qui connait parfaitement le groupe, y est pour beaucoup. Nous espérons tous, enfin, que le déclic s’opèrera dès le week-end prochain à l’occasion de la réception de l’USM Annaba. Nous avons déjà perdu beaucoup de points sur notre terrain et aucun faux pas ne nous sera désormais permis si on veut réellement sortir de cette situation. Pour tout dire, l’équipe prépare activement cet important rendez-vous et avec le soutien de nos supporters, on fera en sorte de signer notre première victoire chez nous pour lancer notre saison.

Un mot pour conclure ?

Encore une fois, je remercie du fond du cœur toutes les personnes qui m’ont aidé à surmonter ma peine et à revenir sur les terrains. J’espère enfin que ce retour sera gagnant pour mon équipe samedi prochain pour signer son premier succès de la saison face à l’Usman.

Propos recueillis par B Ouari