Hacham Meftahi première recrue

La direction de la JSMB vient de conclure un contrat de deux ans avec le joueur Hacham Meftahi, l’ex avant-centre du CAB Bordj Bou Arreridj. Signalons que Meftahi qui est né le 9 décembre 1995, a déjà porté les couleurs de l’USMA et du PAC.

Les dirigeants béjaouis, à leur tête le DG de la société Abdelkrim Boudjeloud, ont pu convaincre les cadres de l’ancienne équipe pour rempiler et poursuivre l’aventure avec les Vert et Rouge, à l’image de Benmansour et Allali qui ont trouvé un terrain d’entente avec la direction.

Le manager général, Hakim Amaouche, et les dirigeants sont en train d’appliquer la feuille de route tracée par les deux parties en collaboration avec le coach, Lacet Mohamed. Ce dernier, qui a énuméré les besoins du club pour cette saison en matière de renforcement, attend avec impatience l’arrivée des joueurs ciblés dont la majorité sont sous contrat avec leurs anciens clubs et attendent la décision de la CRL.

L’ex-entraîneur du NAHD souhaite les avoir dans le groupe avant le départ pour la Tunisie, qui est programmé pour le 30 juillet prochain, un stage sur lequel le staff technique mise beaucoup pour recharger les batteries et pré- parer le groupe pour le championnat. Les dirigeants qui veulent jouer l’accession cette année doivent mettre le paquet pour espérer jouer les premiers rôles dans un championnat qui s’annonce d’ores et déjà difficile pour toutes les formations qui souffrent côté finance.

Le club béjaoui n’est pas à l’abri d’une nouvelle crise financière qui peut remettre en cause tous les efforts consentis jusqu’à maintenant par la nouvelle direction. C’est pour cela que le nouveau DG compte instaurer une nouvelle politique de rajeunissement en misant sur les jeunes de la région et ceux de la catégorie réserve afin de minimiser les dépenses et former une équipe d’avenir composée en grande majorité de joueurs issus de la wilaya.

Certes ça sera difficile de miser sur les jeunes et jouer en même temps l’accession, mais la patience et une bonne communication avec les supporters pourront alléger la pression sur les épaules des dirigeants, des joueurs et du staff technique.

