Hocine Chikhi nouveau DTS

L’entraîneur Hocine Chikhi titulaire d’un diplôme CAF A, qui a eu plusieurs expériences avec différents clubs, à l’image de la JS Azazga, l’Olympique Tizi Rached, est nommé DTS de l’école de football Avenir Sportif Fréha. Contacté par téléphone, avant-hier dans l’après-midi, Hocine Chikhi a confirmé l’information : «Cela fait deux ans que je n’ai pas pris en main une équipe senior. Je suis avec l’école de football de Fréha qui faisait partie des jeunes talents de Tizi Ouzou et qui a pris part au dernier tournoi international, en France. Elle a pour nom Avenir Sportif Fréha. Je suis son directeur technique et sportif. Cette école a lancé ses activités pour la nouvelle saison sportive.

On a des enfants qui pratiquent le sport roi de l’âge 6 ans jusqu’à 13 ans.» Et de conclure : «J’avais des contacts cette saison avec la JS Azazga, mais j’ai préféré me consacrer à la formation avec l’Avenir Sportif Fréha. Des talents existent, il suffit juste de les prendre en charge comme il se doit. Je reste persuadé qu’avec le sérieux et l’abnégation dans le travail, il y aura dans les années à venir des joueurs qui vont sortir du lot pour intégrer les clubs de l’élite.» Il est à signaler que cette école dispose de quatre sections. En plus du football, des jeunes de la région de Fréha et des régions limitrophes pratiquent le handball, le volley-ball et l’athlétisme.

Massi Boufatis