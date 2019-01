«Honorer les couleurs nationales»

Formée au MC d’Akbou, Inès Hamitouche est devenue handballeuse professionnelle à l’âge de 17 ans. Elle a rejoint récemment le club français Aljo Cognac.

La Dépêche de Kabylie : Qui est Inès Hamitouche ?

Inès Hamitouche : J’ai commencé à pratiquer le handball à l’âge de 14 ans chez l’ES Akbou. J’y ai joué pendant trois saisons avant de partir pour le MC Akbou, pour la simple raison que l’ESA a mis la clé sous le paillasson. Au MC Ak, j’ai aussi joué trois saisons, avant d’être contactée par le club français, l’ALJO Cognac. Une équipe au haut niveau que j’ai donc rejointe.

C’est la première fois qu’une gardienne algérienne devient professionnelle à l’âge de 17 ans. Votre sentiment ?

Ce n’est que juste récompense pour le handball algérien, en général, et d’Akbou, en particulier. Cette consécration devrait inviter les responsables à revoir leur copie concernant la prise en charge de la formation locale.

Très satisfaite ?

Je pense que c’est une grande fierté d’être récompensée de la sorte. Ça montre que les sacrifices consentis pendant 5 ans ont porté leurs fruits, du moins pour moi. Donc oui, c’est une grande satisfaction. C’est aussi le fruit du travail accompli avec mes entraîneurs et responsables. Un travail d’équipe, je dirais. Ceci me permettra d’avancer et de faire de mon mieux à l’avenir.

Quels sont vos objectifs avec votre nouveau club ?

Jouer dans ce club me permettra d’avancer et de m’améliorer davantage. Avec l’Aljo Cognac de France, l’objectif tracé par la direction est de maintenir l’équipe en Nationale 2. Me concernant, j’aimerais remporter des titres avec cette équipe. Je ne vous cache pas que je veux progresser et honorer, pourquoi pas, les couleurs nationales.

On vous laisse le mot de la fin…

Je remercie les dirigeants de l’Aljo Cognac qui ont pensé à moi. Pour ma part, je ferai de mon mieux pour que la confiance placée en moi ne soit pas vaine. Je veux représenter dignement mon club actuel, Akbou et l’Algérie toute entière.

Entretien réalisé par Rahib Medhouche