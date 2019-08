Huit joueuses du CF Akbou convoquées

Le Club Football Akbou est l’un des rares clubs de football féminin à pouvoir alimenter les différentes sélections nationales, chez les seniors, les U20 ou les U17. Cette dernière catégorie qui a, pour rappel, remporté l’ultime édition de la Coupe d’Algérie, face à l’ASE Alger-Centre, en la battant par 4 à 3, continue d’alimenter la sélection nationale.

A cet effet, pas moins de huit de ses joueuses sont convoquées. Il s’agit de : Macilia Brahmi, Touahri Yasmine, Rigouli Nadira, Slim-Aya Nour-El-Houda, Rameghalt Lina, Aourtillane Yasmina, Djarah Saïda et Iaazouguen Manel. Cela représente un tiers de la sélection nationale des U17 et prouve encore une fois que le CFA est un club formateur par excellence renfermant de bonnes jeunes joueuses, qui forment son ossature depuis deux années déjà. Des éléments appelés aussi à défendre les couleurs du club fanion (seniors) de la meilleure façon. Ainsi, ces 8 joueuses sont convoquées dans un premier temps pour le stage de la sélection nationale, qui était initialement prévu du 21 au 29 du mois en cours. Mais ce stage a été reporté et se déroulera 24 jusqu’au 31 août.

Les joueuses sont invitées, à cet effet, à se présenter, aujourd’hui, à l’hôtel «El-Mehdi» de Staouéli, à partir de 14h. «Le CFA a toujours été un club pour lequel la formation reste l’objectif majeur pour nous, en tant que dirigeants. D’ailleurs, on n’a pas remporté 11 titres complets depuis la création du club à ce jour par pur hasard, dont le dernier lors du festival national Copa-FAF/Coca-Cola. Ce qui est sûr, c’est que le fait que 8 joueuses de nos U17 sont convoqués à ce stage, qui débutera samedi prochain (Ndlr : Aujourd’hui). Cela prouve que le CFA est omniprésent. En tant que direction, on œuvrera pour que notre club privilégie toujours la formation. D’ailleurs, notre objectif, c’est aussi d’alimenter l’Equipe A dans un proche avenir», dira le président démissionnaire, Aomar Merabet. A noter que sa décision de démission est irrévocable, selon lui, et sera entérinée, lors de l’AG ordinaire du 7 septembre prochain. Sur un autre registre, on a appris que la date de la préparation d’intersaison 2019-2020 a été fixée à aujourd’hui, au stade OPOD de Guendouza, alors que la prise de contact a été fixée pour hier, au siège du club.

R. M.