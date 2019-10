«Je regrette l’absence du public»

Pour l’entraîneur de la JSK, Hubert Velud, la victoire du groupe face à l’ESS est «précieuse, elle nous a permis de nous racheter après la défaite concédé face au CRB. Cette belle victoire nous permet aussi de nous relancer en championnat. Je félicite mes joueurs, qui en dépit des difficultés » affirme le coach kabyle qui regrette surtout l’absence des supporters. «Honnêtement, j’aurais aimé affronter l’ESS dans un stade archicomble. C’est un match qui aurait pu drainer la plus grande foule et le niveau aurait pu être plus élevé. Il faut reconnaître que le huis clos n’est pas un avantage, nous essayerons de gérer nos trois prochains matchs sans notre public comme il se doit et avec l’objectif de remporter le maximum de points.» reconnait Velud qui ajoutera : «On s’attendait à ce que le match soit difficile face à une bonne équipe de L’ESS, mais on s’est créé plusieurs occasions et on en a concrétisé une grâce à Oukaci.

On aurait pu marquer davantage». L’arrière droit Amir Belaili n’a pas été convoqué pour le match de son équipe face à L’ESS. Interrogé à ce sujet, Velud dira : «Belaili a été sanctionné car il est arrivé en retard à l’entraînement qui avait précédé cette rencontre. La discipline est une ligne rouge et je ne badine jamais avec les cas disciplinaires. Les joueurs sont tenus de respecter le règlement intérieur du club». Pour clore son intervention, le coach kabyle dira à propos de l’absence des supporters : «Je regrette que le match se soit joué à huis clos, j’aurais tellement aimé qu’on affronte l’ESS devant des gradins archicombles. Avec la présence des supporters, le niveau de jeu aurait été meilleur. On tentera de bien gérer les prochains matchs à huis clos pour récolter le maximum de points possible».

De son côté le coach de l’ESS a avoué que son équipe a raté au moins le point du nul. «C’est une défaite très amère qu’on ne mérite pas. Franchement, on ne devait pas perdre ce match par rapport à la physionomie de la rencontre. Nous étions très présents sur le terrain et on contrôlait parfaitement la situation. Mais à un moment, nous avons manqué d’attention et baissé la garde avec une erreur qui nous a coûté le but. C’est très frustrant de perdre un match comme ça. » indique-t-il. «Cette défaite va nous affecter, c’est sûr, car nous ne la méritons pas. Au pire, on pouvait prétendre à un match nul. On n’imaginait pas qu’on allait perdre ce match, d’autant que nous étions déterminés à rentrer avec un bon résultat avant l’arrêt du championnat. Mais bon, c’est cela le football et on doit tout de même l’accepter» ajoute-t-il.

M. L.