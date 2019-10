Le coach Samy Boussekine, qui a remplacé Hacène Hammouche à la barre technique de l’Olympique Akbou, affirme dans cet entretien qu’il est prématuré de parler d’objectif et que l’équipe continuera à travailler sans trop faire de calculs.

La Dépêche de Kabylie : La direction de l’O Akbou a fait appel à vous pour un projet sportif. Un commentaire ?

Samy Boussekine : Tout ce que je peux dire, c’est que je me suis engagé avec ce club par rapport à un projet sportif initié par le président. L’OA mérite d’aller de l’avant et on œuvrera pour le remettre à la place qui lui sied.

On comprend par là que votre objectif dans l’immédiat est l’accession…

Il est prématuré de parler accession, d’autant plus que la saison ne fait que commencer et que je viens juste de rejoindre la barre technique. Mais ce serait mentir que vous dire que nous avons un objectif précis. Et comme je l’ai déjà dit, je suis venu pour un projet sportif.

Beaucoup estiment que la place de l’OA est dans les paliers supérieurs…

Je ne peux pas dire le contraire. Pour moi, seul le travail compte. C’est seulement avec le boulot qu’on peut réussir.

Concernant le staff technique, sera-t-il remanié ?

Le staff technique restera le même. Khoudir Aït Mehdi comme adjoint et Mourad Boubegtiten comme coach des gardiens. Cela ne sert à rien de les changer, car ils connaissent bien la maison. En ce qui me concerne, je suis là pour apporter ma touche personnelle, surtout sur le plan du travail.

Vous êtes connu pour être un coach qui privilégie la discipline et le sérieux dans le travail…

Tout à fait. Il faut savoir que la clé de la réussite de n’importe quelle équipe réside dans le sérieux et la discipline. Me concernant, là où je suis passé, j’ai toujours adhéré à ces deux aspects importants dans la bonne marche d’un club. On tâchera d’appliquer cela sur le terrain surtout.

Pour votre première rencontre à la tête de la barre technique, l’équipe a enregistré un nul en déplacement…

Ce sont deux points de perdus. A cet effet, beaucoup de travail reste à faire. On va essayer de remédier à cela et combler les lacunes, tout en corrigeant les erreurs commises durant la rencontre face à Seddouk. On essayera de nous préparer pour la rencontre de la 3e journée, où on recevra pour la première fois de la saison.

Entretien réalisé par Rahib Medhouche